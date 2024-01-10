شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة عين شمس يستقبل سفير الأردن بالقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، السفير أمجد العضايلة سفير الأردن بالقاهرة، وذلك بحضور الدكتورة شهيرة سمير المدير التنفيذي لقطاع العلاقات الدولية والتعاون الأكاديمي، والدكتورة شيرويت الأحمدي مدير إدارة الوافدين، والدكتور كريم البطوطي وكيل كلية طب الأسنان لشئون التعليم والطلاب.

وأشاد السفير أمجد العضايلة سفير الأردن بالقاهرة، بالعلاقة الوطيدة بين الأردن وجامعة عين شمس، والتي تعد من أكثر الجامعات المصرية التي يلتحق بها الطلاب الأردنيين وخاصة بكليتي الطب، طب الأسنان.

وأكد الدكتور محمد ضياء زين العابدين على تفوق الطلاب الأردنيين في الدراسة والتزامهم ، متمنيًا زيادة الأعداد مستقبلًا.

وأثنى الدكتور عبد الله الحراحشه المستشار الثقافي الأردني بالسمعة الطيبة والمتميزة التي تحظى بها جامعة عين شمس وسط المجتمع الأردني.

شهد اللقاء بحث سبل التعاون والشراكات مع الجامعات الأردنية، وخاصة مراكز التحكيم مع كليات الحقوق وتبادل أعضاء هيئه التدريس، وكذلك الاطمئنان على الطلاب الأردنيين بالجامعة.