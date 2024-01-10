شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب المحامين يقرر زيادة ساعات العمل بالنقابات الفرعية خلال فترة تجديد العضوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في استجابة سريعة للمحامين في النقابات الفرعية بالأقاليم، قرر نقيب المحامين، عبد الحليم علام ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، زيادة ساعات العمل في النقابات الفرعية ذات الكثافة العالية، خلال عمليات تجديد كارنيهات العضوية، واستخراج البطاقة العلاجية.

وقالت نقابة المحامين فى بيان لها، إن عمليات استخراج الكارنيهات والبطاقة العلاجية، تبدأ من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الخامسة مساء، في النقابات الفرعية ذات الكثافة العالية، وذلك بعد أن كانت تنتهى ساعات العمل في تمام الساعة الثالثة عصرًا.

وأضافت نقابة المحامين أن هذا القرار جاء تيسيرًا على المحامين في الأقاليم، وإعطائهم مزيدًا من الوقت خلال اليوم لتجديد الكارنيه واستخراج البطاقة العلاجية.