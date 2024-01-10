شكرا لقرائتكم خبر عن الكشف على 1186 شخصا خلال قافلة علاجية مجانية بالإسكان البديل بروضة أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظمت مديرية الشئون الصحية بالجيزة قافلة علاجية شاملة لأهالي الإسكان البديل بروضة أكتوبر على مدار يومي الثلاثاء والأربعاء، وذلك ضمن سلسلة القوافل الطبية التي تم تنظيمها على مدار العام لدعم الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

يأتي ذلك في إطار تكليفات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بتقديم كافة أوجه الرعاية الصحية لمواطني الإسكان البديل بروضة أكتوبر، وانطلاقًا من خطة الدولة بإطلاق العديد من المبادرات الصحية وإتاحة العلاج بالمجان عن للمواطنين، وبإشراف من هند عبد الحليم نائب المحافظ لشئون تنمية المجتمع وخدمة البيئة.

وقدمت القافلة خدماتها لـ1186 مواطنا، وذلك في تخصصات الرمد والأطفال والباطنة والنسا وتنظيم الأسرة والمسالك البولية والعظام والجلدية، بالإضافة إلى خدمات المعامل والتحاليل والاكتشاف المبكر للضغط والسكر وأشعة تشخيصية.

وقدمت القافلة ضمن خدماتها صرف العلاج بالمجان وتحويل الحالات التي تستدعي للمستشفيات أو للعلاج على نفقة الدولة، وذلك في إطار الاهتمام الذي توليه الدولة بالارتقاء بالخدمات الصحية والعلاجية للمواطنين وتقديم الرعاية اللازمة.

وشهدت القافلة تنظيم حلقات نقاشية لرصد الاحتياجات الفعلية لهم والعمل على تلبيتها وتقديم المشورة للسيدات وتثقيفهم الصحي.

نظمت القافله بمتابعة من الدكتور خالد عبد الغني مدير مديرية الشئون الصحية، والدكتورة أماني الصياد مسئول إدارة تنظيم الأسرة بالمديرية، والدكتور حازم مصطفى مدير إدارة القوافل العلاجية.