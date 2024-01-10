شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة حلوان الأهلية تعلن عن بدء التقديم للفصل الدراسى الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت جامعة حلوان الأهلية برئاسة الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، عن فتح باب التقديم أمام الطلاب الراغبين في الالتحاق بالبرامج الدراسية المتاحة بكليات الجامعة للفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 2023-2024.

حيث وافق مجلس الجامعات الأهلية في اجتماعه الذي عقد بتاريخ 4 يناير 2024 على بدء التقديم بكليات الجامعات الأهلية للفصل الدراسي الثانى.

وأوضحت الجامعة في بيان لها أن التقديم سيكون إلكترونياً ابتداءً من يوم السبت 13 يناير ولمدة أسبوعين، مشيرة إلى أن التقديم متاح فقط للكليات التالية: الهندسة والعلاج الطبيعي وطب الأسنان وعلوم الحاسب وتكنولوجيا المعلومات، والفنون التطبيقية.

وأكدت الجامعة أن القبول سيكون وفقاً للحد الأدنى المعلن من الوزارة، مع إجراء تنسيق داخلي في حالة زيادة أعداد الطلاب المتقدمين للالتحاق بأحد برامج الدراسة عن الأعداد المتاحة وذلك وفقاً للمجموع الاعلي.

كما أعلنت الجامعة انه فى حالة عدم اكتمال عدد الطلاب المتقدمين للالتحاق بأحد برامج الدراسة عن الحد الأدني اللازم لتشغيل هذا البرنامج سيتم إلغاء القبول بهذا البرنامج مع منح الطالب فرصة لاختيار برنامج آخر إذا رغب في ذلك في ضوء الحد الأدنى المقرر>

واوضح البيان عناية الطلاب أن الجامعة ليس لها مكاتب تعليمية أو وسطاء والتقديم سيكون إلكترونيا فقط وذلك عن طريق الرابط المخصص لذلك.

http://app2.helwan.edu.eg/HNU/Tasgel/login.asp