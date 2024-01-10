شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الأوقاف تطلق برنامجا جديدا بعنوان الأئمة الأدباء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة الاوقاف عن برنامج الائمم الأدباء، والبرنامج يهدف لصقل مواهب الأئمة المتميزين والواعظات المتميزات الراغبين والراغبات في التمكن من آداب اللغة العربية، من خلال حفظ وفهم وتذوق عيون الشعر العربي، وبعض الأساليب البيانية الراقية، ووجوه الإعجاز البياني في القرآن الكريم.

ويأتي هذا البرنامج في إطار اهتمام الوزارة برفع مستوى العاملين بها في مجال اللغة العربية في ظل إطلاقها عام 2024م عامًا للغة العربية.

وستكون الدورة الأولى عبارة عن عشر محاضرات على مدار خمسة أيام بمسجد النور بالعباسية لأئمة وواعظات القاهرة الكبرى .. تتبعها دورات متتابعة بأكاديمية الأوقاف الدولية وبمراكز التدريب بالمديريات على مستوى كل مديرية، بحيث يتم اختيار المتميزين من كل دورة للدورة المركزية والتي يحصل كل من يجتازها بنجاح من الأئمة على شهادة الأئمة الأدباء وكل من تجتازها من الواعظات على لقب الواعظات الأديبات.

وسيكون الحصول على هذه الشهادة وتلك الدورة مرجحًا لكفة من يحصل عليها في كثير من مجالات العمل المتميزة.

علمًا بأن البرنامج سيتضمن حفظ وشرح مختارات من القصائد التالية:

- مصر تتحدث عن نفسها لحافظ إبراهيم.

- اللغة العربية تتحدث عن نفسها لحافظ إبراهيم.

- مختارات من نهج البردة لأحمد شوقي.

- أبيات مختارة من عيون الشعر العربي.

بعضها سيكون حفظًا وبعضها إلقاء، والحد الأدنى لاجتياز الدورة هو صحة قراءة النص وحسن أدائه وإلقائه والتميز يكون بحفظ ما يتقرر حفظه وسينص في الشهادة على الاجتياز أو الاجتياز بدرجة فائق ..

مع صرف مكافآت مالية لكل من يجتاز الدورة بدرجة فائق.

كما سيتم بث جميع فعاليات الدورة مباشرة أو مسجلة للراغبين في التسجيل عن بُعد من غير أئمة وواعظات القاهرة الكبرى.

فعلى الراغبين في الالتحاق بالدورة حضورًا فعليًّا تسجيل بياناتهم على الرابط التالي:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSej9kg8YzHrcRKm0weUEBIIivzTiL-CCMfT-GMzIQanKAWwhw/viewform?usp=sf_link

وعلى الراغبين في الحضور والمتابعة أون لاين من المديريات الإقليمية تسجيل رغباتهم على الرابط التالي:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc_HW0Z8q8Z7YZR8_VETu5T-s34K0HvUlEnyE0_PV0t1e_1iQ/viewform?usp=sf_link