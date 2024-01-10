شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة تكشف معلومات هامة عن التهاب الشعب الهوائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة الصحة والسكان، إن التهاب الشعب الهوائية عبارة عن تهيج مستمر فى بطانة القصبات الهوائية، وغالبا يكون بسبب التدخين، وقد يكون التهاب الشعب الهوائية حادا أو مزمنا، والنوع الحاد هو الأكثر شيوعا.

وأضافت وزارة الصحة والسكان: تتمثل أعراض الإصابة بالالتهاب الشعب الهوائية فى ظهور على شكل سعال يحتوى على مخاط وافرازات يمكن أن يتغير لونها وتتحسن خلال أسبوع إلى 10 أيام دون آثار دائمة وقد يستمر السعال لأسابيع.

وتابعت : هو أحد الأمراض التي تعرض المصاب لعدم القدرة علي التقاط أنفاسه بشكل جيد، ويرجع السبب قى ذلك إلى التعرض لعدوي تصيب الممرات الهوائية في الرئتين، ويتعرض المصاب للسعال والمخاط الشديد، ويصاب البعض بهذا الالتهاب عادة بعد التعرض لنزلة برد شديدة.