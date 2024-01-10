شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة أعمال مخالفة للرسومات الهندسية بعقار فى الدقى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل حي الدقي تكثيف حملاته ومتابعته الميدانية يوميًا على مدار الساعة، لرصد ومواجهة مخالفات البناء والقضاء عليها في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة تجاه المخالفين، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

وفي هذا الإطار، نفذ الحي، صباح اليوم الأربعاء، تحت إشراف اللواء أحمد عبد الفتاح رئيس حي الدقي، قرار إزالة أعمال مخالفة للرسومات الهندسية والنسبة البنائية، وذلك بضم مناور العقار رقم 19 شارع قمبيز من شارع مصدق، وجارٍ العرض على النيابة العامة لتحقيق الردع العام.

يُذكر أن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أكد أنه لن يسمح بأي تقاعس أو تهاون في مواجهة التعديات على الأراضى الزراعية ومخالفات البناء والتعامل بكل حزم مع أي مخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وشدد محافظ الجيزة على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بعدم السماح بأي تعدى على الرقعة الزراعية والحفاظ عليها والتواجد على مدار الساعة لرصد أي مخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والإزالة الفورية في المهد.