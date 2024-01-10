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شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة أعمال مخالفة للرسومات الهندسية بعقار فى الدقى.. صور والان مع تفاصيل الخبر
وفي هذا الإطار، نفذ الحي، صباح اليوم الأربعاء، تحت إشراف اللواء أحمد عبد الفتاح رئيس حي الدقي، قرار إزالة أعمال مخالفة للرسومات الهندسية والنسبة البنائية، وذلك بضم مناور العقار رقم 19 شارع قمبيز من شارع مصدق، وجارٍ العرض على النيابة العامة لتحقيق الردع العام.
يُذكر أن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أكد أنه لن يسمح بأي تقاعس أو تهاون في مواجهة التعديات على الأراضى الزراعية ومخالفات البناء والتعامل بكل حزم مع أي مخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وشدد محافظ الجيزة على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بعدم السماح بأي تعدى على الرقعة الزراعية والحفاظ عليها والتواجد على مدار الساعة لرصد أي مخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والإزالة الفورية في المهد.
إزالة أعمال مخالفة للرسومات الهندسية بالدقى
إزالة أعمال مخالفة للرسومات الهندسية بعقار فى الدقى
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