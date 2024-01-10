"الجيزة ": القافلة الطبية بأكتوبر توقع الكشف على ١١٨٦ مواطن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

كشفت محافظة الجيزة، عن تنظيم مديرية الشئون الصحية بالجيزة، تحت إشراف هند عبد الحليم، نائب المحافظ لشئون تنمية المجتمع وخدمة البيئة، قافلة علاجية شاملة لأهالي الإسكان البديل بروضة أكتوبر على مدار يومي الثلاثاء والأربعاء، ضمن سلسلة القوافل الطبية التي تم تنظيمها علي مدار العام؛ لدعم الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

وقالت المحافظة، وفق بيانها الأربعاء عبر "فيسبوك"، إن القافلة قدمت خدماتها واستفاد منها عدد ١١٨٦ مواطن، ولاقت إقبالًا كبيرًا من قبل أهالي الإسكان البديل بروضة أكتوبر.

وأضافت الجيزة، أن التخصصات شملت الرمد، والأطفال، والباطنة، والنسا، وتنظيم الأسرة، والمسالك البولية، والعظام والجلدية، ومعامل وتحاليل، والاكتشاف المبكر للضغط والسكر وأشعة تشخيصية، وتم صرف العلاج بالمجان، وتحويل الحالات التي تستدعي للمستشفيات أو للعلاج علي نفقة الدولة؛ في إطار الاهتمام الذي توليه الدولة بالارتقاء بالخدمات الصحية والعلاجية للمواطنين وتقديم الرعاية اللازمة.

وأوضحت أن القافلة شهدت تنظيم حلقات نقاشية؛ لرصد الاحتياجات الفعلية لهم والعمل على تلبيتها، وتقديم المشوار للسيدات والتثقيف الصحي لهم.

وأشارت المحافظة إلى، أن القافلة تمت بمتابعة من الدكتور خالد عبد الغني، مدير مديرية الشئون الصحية، والدكتورة أماني الصياد، مسئول إدارة تنظيم الأسرة بالمديرية، والدكتور حازم مصطفي، مدير إدارة القوافل العلاجية .

ويأتي ذلك؛ في إطار تكليفات اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، بتقديم جميع أوجه الرعاية الصحية لمواطني الإسكان البديل بروضة أكتوبر، وانطلاقًا من خطة الدولة بإطلاق العديد من المبادرات الصحية، وإتاحة العلاج بالمجان عن للمواطنين.

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