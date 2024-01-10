"زراعة الشيوخ" توصي بإعادة دراسة مخطط تطوير حديقة الحيوان بالمنصورة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - نشأت علي:



ناقشت لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها مساء اليوم الأربعاء برئاسة المهندس عبد السلام الجبلى، الاقتراح برغبة المقدم من النائبة راندا مصطفي، بشأن إعادة النظر في مخطط تطوير حديقة الحيوان بالمنصورة.



واستعرضت النائبة راندا مصطفي خلال الاجتماع، اقتراحها، موضحة أن حديقة الحيوان بحى توريل بمدينة المنصورة أصابها الدمار وغاب عنها المظهر الحضاري الطبيعي الساحر في إطار خطة تطوير الحديقة التي انتهجتها محافظة الدقهلية منذ خمس سنوات ولم تنتهي الي الآن.

وأضافت الدكتورة راندا مصطفى أن مخطط التطوير طمس ملامح حديقة الحيوان، حيث تم إنشاء مبني إداري وعدد ٥٠ محل، إلي جانب أنها أصبحت الآن أكبر مقلب لتراكمات القمامة داخل مدينة المنصورة.

وطالبت بإعادة تخطيطها بما يتناسب مع طبيعتها السابقة كحديقة حيوانات كبيرة وشاملة لمعظم الحيوانات والطيور النادرة وحتي تعود إلى سابق عهدها كثالث أكبر حديقة حيوان في مصر.

وقالت المهندسة سلوى جابر وكيل وزارة الإسكان بمحافظة الدقهلية، إن سبب التأخر في تنفيذ مخطط التطوير، بسبب تعثر المقاول المنفذ، مما دعا المحافظة إلي التقدم بمذكرة إلي مجلس الوزراء لبحث إنهاء التعاقد مع المقاول والإسناد لمقاول جديد، مع الالتزام بالاشتراطات البنائية علي مساحة لاتتعدى ٣٠ في المائة من مساحة الحديقة.

فيما كشف اللواء إيهاب صابر، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، عن عدم معرفتهم بما يتم من تطوير بتلك الحديقة، معلنا استعداد الهيئة للمشاركة في ذلك مخطط تطوير الحديقة.

وعقب المهندس عبد السلام الجبلى رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، علي حديث ممثلي الحكومة، بأن مخطط تطوير الحديقة تم بدون تخطيط، مشددا أهمية اشتراك الجهات المعنية في تطوير الحديقة وفي مقدمتها وزارة الزراعة باعتبارها مشرفة علي حدائق الحيوان في مصر، بالإضافة إلي إدارات التخطيط العمراني المعنية بالشكل الجمالي.

و أكد الجبلي أهمية حديقة حيوان المنصورة، حيث تحمل ذكريات لجميع أهالي المنصورة وتقع في موقع جغرافى متميز بالمحافظة، ما يتطلب الاهتمام بتطويرها بشكل أفضل.

وأيده النائب محمد السباعي وكيل اللجنة قائلا،: قد يكون هناك أخطاء في مخطط التطوير، حيث كان التوجه استثماري بشكل كبير، داعيا لإعادة النظر حاليا في ذلك المخطط للحفاظ علي هوية الحديقة كحديقة حيوان، تخدم أهالي الدقهلية وتكون متنفس مناسب لهم.



وطالب النائب ثروت فتح الباب بتنظيم زيارة للحديقة علي أرض الواقع، في حضور مختصين من كلية الهندسة ووزارة الزراعة لبحث كيفية الاستفادة من المنشآت التى تمت بها.

وطالب بإعادة دراسة تخطيط المكان وفقا لكود الحدائق، في حضور كافة الجهات المعنية، وتحديد ورنامج زمنى للتنفيذ.

وشدد النائب نور هاشم، على ضرورة مشاركة الجهات المختصة بتطوير الحدائق في استكمال مخطط التطوير.

وأيده النائب عبده أبو عايشة، مشددا أهمية وسرعة رجوع حديقة الحيوان بالمنصورة لسابق عهدها.



وأوصت اللجنة في ختام اجتماعها، بإعادة دراسة مخطط تطوير حديقة الحيوان بالمنصورة بالتنسيق مع الجهات المعنية بالحدائق والتخطيط العمراني.