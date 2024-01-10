شكرا لقرائتكم خبر عن منظمة الصحة تلغي سادس مهمة مساعدات لغزة اليوم الأربعاء بسبب مخاوف أمنية (تحديث) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ألغت منظمة الصحة العالمية مهمة مساعدات طبية أخرى مقررة اليوم الأربعاء بسبب مخاوف أمنية، وبسبب عدم موافقة اسرائيل على السماح بتقديم المساعدات إلى غزة، وفقا لرويترز.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة تيدروس أدهانوم جيبريسوس، إن المهمة الملغاة هي سادس مهمة لشمال غزة تلغيها المنظمة نظرا لعدم الموافقة على طلبات زيارة، فضلا عن عدم تقديم تطمينات أمنية منذ آخر زيارة في 26 ديسمبر الماضى.

وأضاف في مؤتمر صحفي عبر الفيديو كونفرانس من جنيف اليوم الأربعاء، إن القصف المكثف والقيود على الحركة ونقص الوقود وانقطاع الاتصالات يجعل من المستحيل على منظمة الصحة العالمية وشركائها الوصول إلى المحتاجين، داعيا إسرائيل إلى الموافقة على طلبات منظمة الصحة العالمية والشركاء الآخرين لتقديم المساعدات الإنسانية.