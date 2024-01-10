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حمدى خليفة يعلن خوضه انتخابات نقابة المحامين على منصب النقيب

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القاهرة - سامية سيد - أعلن حمدى خليفة، نقيب المحامين الأسبق، أنه قرر خوض انتخابات النقابة العامة للمحامين على منصب النقيب بناء على طلب المحامين.

 

وقال حمدى خليفة في تصريحات لـ"الخليج 365"، إنه سيعمل على استكمال برنامجى الذى بدأه في عام 2009 وأهمه استرجاع الأراضى التي تم سحبها وإقامة مستشفيات على جميع هذه الأراضى، موضحا أن هناك حوالى 20 قطعة أرض سيعمل على إقامة 20 مستشفى عليها إضافة الى المدن السكنية والأندية .

 

وأوضح حمدى خليفة أن من ضمن الملفات التى سيعمل عليها أيضا تعديل قانون المحاماة وتحقيق حصانة للمحامى وسداد أتعاب المحاماة لنقابة المحامين مباشرة عند رفع الدعوى والعديد من المشروعات التي سوف يتم تنفيذها على أرض الواقع.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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