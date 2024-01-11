الطيران المدني: لا نمتلك طائرات من طراز بوينج "737 - 9 ماكس"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عبيد:

أعلنت وزارة الطيران المدنى أنه لا يوجد لدى شركات الطيران المصرية والمُسجلة داخل الجمهورية أي من الطائرات المُتأثرة بالعيب الفني الذي تعرضت له طائرة طراز البوينج "B737-9 Max" التابعة لإحدى شركات الطيران.

وأوضحت الوزارة في بيان، الأربعاء، أن التعاقد الذي تم مؤخراً خلال معرض دبي للطيران المضاد من جانب شركة مصر للطيران لتوريد طائرات جديدة من طراز البوينج "8- 737 Max" وليست من طراز "B737-9 Max" موضوع العيب الفني .

وأشارت الوزارة الي أن تعزيز السلامة الجوية والحفاظ على أمان وسلامة أعمال النقل الجوي يأتى فى مقدمة أولوياتها.

وأهابت وزارة الطيران المدني، بتحري الدقة في تداول أي بيانات تتعلق بآراء ووجهات نظر فنية تكون صادرة عن غير المتخصصين، مؤكدة أنها تتابع بشكل مستمر جميع التحديثات والمستجدات الفنية والتشغيلية الصادرة عن شركات تصنيع الطائرات.