5 جثث على الأسفلت| سقارة تودع جثامين ضحايا لقمة العيش (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ رمضان يونس:

في مشهد مهيب، ودع أهالي قرية سقارة جنوب البدرشين جثامين 5 ضحايا، الذين لقوا مصرعم إثرحادث تصادم سيارة نقل مع سيارتين "ملاكي وسوزوكي" قبل نفق الأوتوستراد أمس الثلاثاء.

وشهد تشييع جثامين الضحايا الخمسة تجمع المئات من أهالي البلدة والقرى المجاورة، وسط صراخ وانهيار أهالي الضحايا، عقب صلاة الجنازة عليهم بمسجد السيوفي وسط القرية، بعد خروج تصريح النيابة بدفن الجثامين عقب توقيع الكشف الطبي لتحديد أسباب الوفاة وإعداد تقرير طبي بها " روحنا استلمنا الضحايا من المشرحة وجينا صلينا عليهم والبلد كلها كانت حزينة" حسبما قال عادل في تصريح لمصراوي.

الضحايا الخمسة من قرية واحدة هم "أحمد عبدالسلام أبو عنتر"، و"محمد عيد خليل "و "حمدي فتحي نفس" و "محمد فتحي الجبوري" و"محمد محمود أبو حسان" جميعهم عمال يومية في منطقة تحت الإنشاء بالقاهرة الجديدة فيما يخضع باقي المصابين في أحد المسشتفيات لتلقيهم العلاج اللازم.

يصف عادل المشهد قائلاً:" أول مرة أشوف البلد حزينة كده" مضيفاً أن جميع الضحايا يعملون في مجال البناء "كلهم عمال في المعمار منهم واحد عريس و3شباب منهم 2 خاطبين وواحد معاه 3 أولاد".

ورد بلاغا لغرفة عمليات النجدة من شرطة النجدة يفيد وقوع حادث تصادم بين 3 سيارات أعلى الطريق الأوسطي قبل نفق الأوتوستراد للقادم من التجمع اتجاه مدينة أكتوبر، ووجود وفيات ومصابين.

انتقلت قوة أمنية مصحوبة بسيارات إسعاف نقلت 10 مصابين للمستشفى و 5 جثث لمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

تحريات المباحث الأولية أفادت أن تصادم بين سيارة نقل كانت محملة بمواد خاصة للبناء "زلط" وسيارة ملاكي وأخرى سوزوكي، وأن السيارة فور تصادمها بالسيارات الأخرى انقلبت قبل النفق.

انتشرت قوات الأمن على الطريق، فيما دفعت الإدارة العامة للمرور بأوناش لرفع حطام الحادث عن الطريق وعودة حركة المرور إلى طبيعتها.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة التحقيق.