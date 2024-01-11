شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة انتخابات نقابة المهندسين: تحليل المخدرات للمرشحين قرار مُلزم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور ياسر صقر، رئيس اللجنة العليا لانتخابات التجديد النصفى لنقابة المهندسين، إن قرار إدراج شرطي تقديم صحيفة الحالة الجنائية، وإجراء تحليل المخدرات للترشح بالانتخابات على كافة المقاعد، ضمن مستندات الترشح، مُلزم للجنة، كونه صادر عن المجلس الأعلى للنقابة العامة للمُهندسين، مشيرا إلى أن اللجنة فور بداية أعمالها أجرت مراجعة لكافة الأمور من الناحية القانونية للتأكد من سلامة أعمالها.

وكان قد تقدم مهندسون بطعن على قرار مجلس النقابة العامة للمهندسين، ولجنة الانتخابات في شأن إلزام راغبى الترشح لانتخابات التجديد النصفى لنقابة المهندسين لعام 2024، تقديم فيش جنائى وكشف طبى "تحليل مخدرات"، وما يترتب على ذلك من آثار، وطالبوا بإلغاء القرار.

وكانت قد أعلنت النقابة العامة للمهندسين، عن فتح باب الترشح لانتخابات التجديد النصفى على كل المراكز النقابية الشاغرة اعتبارا من الإثنين 8 يناير 2024، وحتى يوم الثلاثاء 23 يناير 2024، وستجرى الانتخابات على مقاعد نصف الأعضاء "مجالس الشعب الهندسية، مجالس النقابات الفرعية" ممن مضى على انتخابهم 4 سنوات نفاذا لقانون النقابة رقم 66 لسنة 1974، وتعديلاته والنظام الداخلى الصادرة بالقرار الوزارى رقم 2133 لسنة 1975.

ويتم تلقى طلبات الترشح بالانتخابات، بمقر النقابة العامة للمهندسين، وجميع مقرات النقابات الفرعية بالمحافظات، طوال أيام الأسبوع بدءا من الساعة 10 صباحا وحتى الساعة 6 مساء، ليكون الترشح على:

1- مجالس الشعب الهندسية "الكهربائية، المدنية، الميكانيكية، المعمارية، تعدين وبترول، الكيميائية والنووية، صناعة الغزل والنسيج والمنسوجات.

2- الأماكن الشاغرة لمجالس النقابات الفرعية: مطلوب لكل مجلس نقابة فرعية عدد 7 أعضاء من التخصصات المختلفة.