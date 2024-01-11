نشرة التوك شو| أزمة متأخرات المؤسسات الصحفية والصيدليات تدق ناقوس الخطر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - داليا الظنيني:

تناولت برامج التوك شو، الأربعاء، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ويرصد الخليج 365 أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية من خلال التقرير الذي يستعرض لكم أبرزها:

متحدث الحكومة: مسؤولو ميرسك طالبوا بضرورة توفير الحماية للسفن بالبحر الأحمر

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن المدير التنفيذي لشركة ميرسك أكد على ضرورة توفير الحماية للسفن في البحر الأحمر.

وأضاف الحمصاني خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، عبر فضائية "mbc مصر"، مساء الأربعاء، أن شركة ميرسك لم تطلب أي طلبات من الحكومة المصرية، مؤكدًا أن مسؤولي الشركة انتقدوا الهجمات البحرية العشوائية على السفن.

وبحث الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع مسئولي مجموعة ميرسك العالمية، سُبل تعزيز التعاون المشترك وتطورات الأوضاع في منطقة البحر الأحمر.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي خلال اللقاء أن التعاون في مجال تزويد سفن الشركة بالوقود الأخضر يتسق وجهود الدولة في مواجهة تحديات تغير المناخ، وبما يتماشى مع الجهود الدولية في هذا الشأن.

عضو البورصة تكشف تفاصيل وثيقة التوجهات الاقتصادية

كشف رانيا يعقوب، عضو مجلس إدارة البورصة المصرية، تفاصيل وثيقة التوجهات الاقتصادية خلال الـ6 سنوات المقبلة.

وأكدت رانيا يعقوب خلال لقائها مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، أن الظروف العالمية الاقتصادية أثرت على مسألة التضخم بالتزامن مع أزمة الحرب في غزة، لافتة إلى أن سقف التوقعات للاقتصاد المصري يتغير بشكل مستمر منذ 2020؛ بسبب الأحداث الاقتصادية والعالمية.

وأوضحت رانيا يعقوب أن هناك بعض القطاعات تستطيع تحقيق المستهدفات بوثيقة التوجهات الاقتصادية، منوهة أن البورصة أحد أهم الممرات التي تساعد الاستثمار المصري، مشيرة إلى أن المستثمر يحتاج تمويل وتخارج وتزويد نشاطات، وهذا يتطلب وجود سوق مال قوي.

وقالت عضو مجلس إدارة البورصة المصرية إن البورصة لديها القدرة التشريعية والكوادر البشرية العالية التي تتمكن من تفعيل دورها في الاقتصاد وحماية الأسواق، معلقة: الطروحات أكثر ما يتطلبه ويحتاجه المستثمر وليس رفع الفائدة لمجابهة. التضخم.

شعبة "الصيدليات": 90% من صيدليات مصر تتعرض لانهيار اقتصادي

قال الدكتور حاتم البدوي أمين عام شعبة الصيدليات باتحاد الغرف التجارية، إنّ 90% من صيدليات مصر تتعرض لانهيار اقتصادي وشيك، موضحًا: "كنا في اجتماع مع أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية برئاسته لعرض المشكلة".

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور"،اليوم:"مش عارفين نتصرف ازاي ولا نعمل ايه دلوقتي، ونحمل المسؤولية للجهة التنفيذية المنوط بها إلغاء هذا القرار الجائر، وهو القرار 23 لسنة 2017 الذي أصدره وزير الصحة الأسبق ببيع الدواء بأكثر من سعر".

وتابع أمين عام شعبة الصيدليات باتحاد الغرف التجارية، أنّ القرار المذكور يسمح للشركات ببيع الدواء بأكثر من سعر ولا يسمح للصيدلي بذلك.

"الغرف التجارية": نستورد الأدوية بـ"زيرو" خصم بسبب عدم توافرها بالصيدليات

قال الدكتور حاتم البدوي أمين عام شعبة الصيدليات باتحاد الغرف التجارية، إنّ أغلب الألبان مستوردة، مشددًا على أن الحل يكمن في توطين التصنيع بمصر، بحيث يكون التصنيع حقيقيا وليس مجرد تعبئة.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور": "هناك أزمة سابقة حدثت في ألبان الأطفال وتدخل الرئيس السيسي، وأعلن وزير الصحة الأسبق أن هناك مصنعا مصريا سيحقق الاكتفاء الذاتي بجودة المستورد وأقل من سعر المستورد .. أين هذا المصنع؟!".

وتابع أمين عام شعبة الصيدليات باتحاد الغرف التجارية: "الأزمة أننا أصبحنا نستورد أدوية بزيرو خصم بسبب النقص في الأدوية، وهو ما يعني تقليل أرباح الصيدلية".

أحمد موسى يكشف تفاصيل حل أزمة المستحقات المالية المتأخرة على المؤسسات الصحفية

كشف الإعلامي أحمد موسى تفاصيل بروتوكول التعاون الذي تم توقيعه اليوم، بين الهيئة الوطنية للصحافة وهيئة التأمينات الاجتماعية، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء؛ لحل أزمة المستحقات المالية المتأخرة.

وأكد أحمد موسى، خلال برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، الأربعاء، أن المؤسسات الصحفية القومية تعاني من أزمة التأمينات؛ بسبب التعيينات التي حدثت عقب 2011 والتي سببت أزمة مالية كبيرة.

وعلق أحمد موسى خلال برنامجه قائلا: أحيي الدكتور مصطفى مدبولي على متابعته الجيدة لهذا الملف، وقد تم الاتفاق على سداد مديونيات الصحف بالتنسيق مع هيئة التأمينات.

وأكد الإعلامي أحمد موسى أن مؤسسات الصحف القومية ليس لها ذنب في الأزمات الاقتصادية التي حدثت في الدولة، منوها أنه في عهد حكومة عصام شرف تم تعيين نحو 3 لـ4 آلاف بهذه المؤسسات عقب 2011 وبدأت الأزمة.

وأوصح موسى أن بروتوكول التعاون يحقق الاستفادة للمؤسسات في النشر والإعلان والطباعة، مضيفا: «جامعة الأهرام الكندية من 2004 وهي التي تتحمل بعض النفقات بمؤسسة الأهرام الصحفية، والصحفي إبراهيم نافع عليه رحمة الله قال لي سابقا «سيعلمون قيمة الجامعة لاحقا»، وأصبحت بالفعل هي المتحملة لمؤسسة الأهرام».

متحدث "فتح": حكومة الاحتلال أهانت وزير خارجية أمريكا.. وزيارته لـ "تل آبيب" فشلت

قال عبد الفتاح دولة، المتحدث باسم حركة فتح، إنه من الواضح أن زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكن قد فشلت بالأمس، فكل زياراته للمنطقة كانت إيجابية، نظرا لأن هذه الدول كانت معنية بالحل وبيديها مقترحات للحل، لكن المشكلة الأهم كانت لدى الاحتلال، لذا كان عليه أن يزور دولة الاحتلال أولا لمعرفة حقيقة موقفها قبل أن يستمع لكل المواقف الإيجابية وفي النهاية يصطدم بموقف إسرائيلي متعنت وماض في عدوانه على الشعب الفلسطيني.

وأضاف "دولة"، في مداخلة على قناة القاهرة الإخبارية، أن "بلينكن" خرج هناك وحده في المؤتمر الصحفي، وخرج متأخرا من السفارة الأمريكية، ومن الواضح أن هذا المؤتمر كان لإعلان فشل زيارته لدولة الاحتلال لأنه اصطدم بمواقف متعنتة، كلهم ماضون صوب العدوان، وهم يريدون توسيع العدوان في المنطقة، ولا يريدون وقف المجازر أو إطلاق النار في قطاع غزة أو الإفراج عن أموال الشعب الفلسطيني المسروقة من قبلهم.

وأشار إلى أن "بلينكن" عاد خال الوفاض، بل تلقى أيضا إهانات برغم كل الدعم الذي حصلت عليه إسرائيل، وهو داعم لا محدود، ولكن الحكومة الإسرائيلية الحالية أهانت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن ووزير الخارجية الأمريكي بأن جهوده التي قام بها بالمنطقة فشلت في زيارته لدولة الاحتلال.

أمين مساعد "الجامعة العربية": "العدل الدولية" ليست لها قوة لوقف حرب غزة

قال السفير حسام زكى الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، إننا نقدم الشكر لدولة جنوب إفريقيا على تقديمها دعوى ضد جرائم إسرائيل، منوها أن إفريقيا لها تاريخ حزين مع الإبادات الجماعية والفصل العنصرى .

وأضاف زكى خلال مداخلة هاتفية لبرنامج على مسئوليتى، المذاع على قناة صدى البلد، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى، الأربعاء، أن مجلس الأمن ظل عاجزا لمدة ٣شهور بفعل فاعل عن وقف إطلاق النار، مبينا أن محكمة العدل الدولية ليست لها قوة جبرية لوقف الحرب فى غزة.

وتابع: نأمل أن تأخد محكمة العدل الدولية قرار لوقف الحرب على غزة،موضحا أن لن يكون بمقدور أى دولة أن تتحدث عن دفاع إسرائيل عن نفسها .

وأكمل: تم انضمام الأردن وبوليفار للدعوى ضد جرائم إسرائيل، مؤكدا أن البعض تحدث عن أن ما يحدث فى غزة لايرقى إلى الجرائم الجماعية.

وأوضح أن محكمة العدل الدولية تتفهم أن هناك خرقا لاتفاقية الإبادة الجماعية، لافتا إلى أن غدا سيكون هناك مرافعات لاستعراض جرائم الإبادة الجماعية فى غزة .

عماد الدين حسين: مصر أفسدت مخططات إسرائيل بتصفية القضية الفلسطينية

قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، إنه رغم الظروف السياسية الصعبة التي يعيشها العالم، لن يتمكن شخص أو جهة من تشويه الموقف المصري، حيث أن الموقف المصري العروبي والوطني منذ 7 أكتوبر وحتى اللحظة قوي رغم وجود الكثير من الأعداء الكارهين.

وأضاف «حسين» في مداخلة هاتفية عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، اليوم، أن مصر لعبت الدور المهم في إفساد المخطط الإسرائيلي الذي كان يستهدف تصفية القضية الفلسطينية، مشيرا إلى أن إسرائيل وراء الإشاعات التي يتم نشرها، كونهم خبراء بالدعايا السوداء.

وأوضح أن هناك بعض الأصوات العربية والمصرية تحاول أن تقلل من الموقف المصري، مشيرا إلى وجود بعض البسطاء من «السذج» الذين يتبنون هذه المواقف.