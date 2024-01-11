رئيس مياه القاهرة: حساسات ذكية لمراقبة مياه النيل بالذكاء الاصطناعي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - أ ش أ

قامت شركة مياه الشرب بالقاهرة، بتركيب حساسات ذكية لقياس منسوب مياه النيل بمداخل محطات إنتاج المياه، وذلك في إطار اهتمام الدولة بتطوير وتحديث أنظمة العمل والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في حوكمة وإدارة المنشآت بكافة مؤسسات الدولة.

وأكد رئيس شركة مياه القاهرة، المهندس مصطفى الشيمي - في بيان، أن هذا المشروع سيساهم بقدر كبير في المراقبة المستمرة لتغيرات منسوب مياه النيل، مشيرًا إلى أنه تم إعداد قاعدة بيانات متكاملة عن منسوب مياه النيل تساهم في التنبؤ بالتغيرات التي تطرأ على منسوب النيل والذي يندرج ضمن خطة أعمال الشركة للتحول الرقمي والتنبؤ بالأعطال.

كما يساهم مشروع تركيب حساسات ذكية، في سرعة إنجاز الصيانات الوقائية لجميع المعدات بمحطات إنتاج المياه التابعة للشركة، وذلك برصد البيانات الواردة من هذه الحساسات بصورة لحظية بما يساهم في تحديد كفاءة المياه الداخلة لمحطات المياه والتنبوء بالأعطال التي قد تحدث نتيجة تغير خصائص المياه لأي عوامل جوية أو مؤثرات خارجية وذلك قبل دخولها لمراحل المعالجة داخل المحطة، ويساهم هذا التطبيق في رفع كفاءة تشغيل المعدات داخل المحطات وزيادة العمر الإفتراضى لها.

وأوضح الشيمي أن الشركة تعمل على تطوير كافة منظومات العمل ضمن سياسة الدولة في التحول الرقمي وميكنة كافة إجراءات التشغيل بجميع مواقع العمل واستدامة توصيل وضخ المياه لكافة العملاء على مدار الساعة وفقًا لمعايير الجودة المصرية والعالمية.