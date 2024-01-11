شكرا لقرائتكم خبر عن عطارد يصل استطالته العظمى غدا.. وفرصة لتصوير الكوكب ورصده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبلغ كوكب عطارد أقصى استطالة غربية له من الشمس، غدا الجمعة، ففي هذا اليوم تبلغ الزاوية بينهما 23.5 درجة، وهو أفضل وقت لمشاهدة وتصوير الكوكب، حيث يشرق عطارد في الـ 5:15 صباحا تقريبا.

ويصل الكوكب لأعلى ارتفاع له في السماء قبل شروق الشمس ، كما يُرى كوكب الزهرة اعلاه ، وكوكب المريخ أسفله في نفس المشهد .

والاستطالة هي الزاوية الظاهرية بين الشمس وأحد الكواكب الداخلية (عطارد أو الزهرة) عندما تقاس من الأرض ، وتبلغ استطالة كوكب الزهرة أكبر من كوكب عطارد ، لذلك يُرى كوكب الزهرة دائما بطريقة أسهل ولفترة أطول من عطارد .

وأكد الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفلك بالمعهد القومي للبحـوث الفلكية، وعضو اللجنة الوطنية لعلوم الفلك والفضاء، أن توقيت الظواهر الفلكية هنا يتفق مع سماء القاهرة ، ولذلك يجب مراعاة فروق التوقيت لمتابعينا في الوطن العربي .

وتابع تادرس : أفضل الأماكن لمشاهدة الظواهر الفلكية عموما هي البعيدة عن التلوث الضوئي ، مثل السواحل والحقول والصحاري والبراري والجبال .

وقال إن مشاهدة الظواهر الفلكية ممتعة ويحبها الهواة لمتابعتها وتصويرها بشرط صفاء الجو وخلو السماء من السحب والغبار وبخار الماء .. علما بأن الظواهر الليلية ليس لها أي أضرار على صحة الإنسان أو نشاطه اليومي على الأرض ، أما الظواهر النهارية المتعلقة بالشمس فقد تكون خطيرة على عين الإنسان لأن النظر إلي الشمس بالعين المجردة عموما يضر العين كثيرا.