"غالية" تطلب خلع زوجها: "طلع بيحب حماته"



محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - فاطمة عادل:

تقدمت" غالية. خ"، 34 سنة، برفع دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، مبررة طلبها: " بيقولي نفسي في أمك.. طلع بيحب حماته".

تروي الزوجة تفاصيل زواجها من" علاء. م"، 35 سنة، صاحب كافيه، تعرفت على زوجي بعد الجلوس بالكافيه الخاص به وتكرار زيارتى، بعدها تولدت بيننا علاقة عاطفية جعلته يقوم بالتقدم للزواج مني، وبعد مرور سنة تم تحديد موعد الزفاف وانتقلنا للمعيشة سويا بعش الزوجية، زواج دام 5 أشهر فقط.

تكمل الزوجة حديثها قائلة: تظاهر أمامي بالحب والطيبة والحنية وهو يمتلك بقلبه كره فهو يفعل كل ذلك من أجل الوصول لقلب والدتي وإقامة علاقة غير شرعية معها، وكانت تلك هي الحقيقة التي صُدمت بها بعد سهرة تناول فيها الخمر.

تشكو الزوجة زوجها أمام محكمة الأسرة قائلة: "خرجنا سوياً وبعد تناول زوجي كميات كبيرة من الخمور أخرج ما أخفاه في قلبه من كلمات نزلت كالصاعقة على قلبي، وهي "كان نفسي في أمك أوى ومعرفش خدتك ازاي.. بحبها وعاوزها معايا".

تختتم الزوجة: "على الفور شرحت الوضع لأهلي لاتخاذ الإجراءات اللازمة، وبعدها دخلنا في شجار استمر شهور لرفضه الطلاق، لم يكن أمامي وقتها غير الذهاب إلى محاكم الأسرة للتخلص من تلك الشخصية التي تعيش من أجل التخطيط والتخريب لحياة الآخرين.

فلجأت إلى محكمة الأسرة بمصر الجديدة ورفعت دعوى تحمل رقم 2449 لسنة 2022، ومازالت الدعوى منظورة أمام المحكمة لم يتم الفصل فيها حتى الآن.

.