5 نعوش من قرية واحدة.. كواليس الرحلة الأخيرة لـ 5 عمال تحت "عجلات تريلا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ رمضان يونس:

الرابعة عصراً؛ وبعد يوم شاق في مجال البناء، انتهى العمل، لم معها العم "محمد"( 40 عامًا) أشيائه، بينما انتظر رفقة 4 شباب كانوا يعملون معه "ميكروباص" العودة حتى يصلوا منازلهم قبل مغيب الشمس مثلما يحدث كل يوم، إلا أن للقدر حكاية مغايرة، إذ لقي العمال مصرعهم فيما أصيب آخرين نتيجة تصادمهم بتريلا محملة بمواد بناء "زلط" قبل نفق الأوتوستراد.

ضحايا الأوتوستراد هم ("أحمد عبدالسلام أبو عنتر"، و"محمد عيد خليل "و "حمدي فتحي نفس" و "محمد فتحي الجبوري" و "محمد محمود أبو حسان") تراوحت أعمارهم حتى سن الـ40 عامًا، جميعهم عمال يومية في مدينة جديدة تحت الإنشاء بالقاهرة الجديدة فيما يخضع باقي المصابين في إحدى المسشتفى لتلقيهم العلاج اللازم ـ عقب وقوع الحادث أمس الثلاثاء.

أوجاع "سقارة" لم تنتهي من قبل، فالأحزان كست بيوتها على رحيل أسرة عقب حريق منزلهم قبل أيام، حتى أتت مجددا بانقلاب ميكروباص يحمل "عمال" ـ أرزقية ـ قبل نفق الأوتوستراد. قبل أمس الثلاثاء فيما كان ضحاياه 5 جثث : "اللي ماتوا دول واحد عريس و3 شباب منهم 2 خاطبين وواحد معاه 3 أولاد". يقول عادل أحد أهالي القرية في حديثه.

مع بزوغ الفجر يقصد العم "محمد" رب كريم من أجل كسب قوت أولاده الثلاثة، يقضي صاحب الـ40 عامًا مسافة طويلة حتى يصل القاهرة الجديدة محل عمله، قبل أن يتفق عمال القرية مع سائق لاستئجار "ميكروباص" لييسر طريق الذهاب والعودة للعمل "الميكروباص بيجي الساعة 5 الفجر ويرجع بيهم الساعة 5 المغرب". يستطرد عادل حديثه.

العمال الخمسة الضحايا من عائلات مختلفة بالقرية تربطهم "يومية" مع مقاول في شركة إنشاءات عقارية وقرابة من ناحية أخرى "الناس اللي ماتوا دول أغلبهم نسايب".. قالها عادل أحد أبناء البلدة لمصراوي.

وشيع أهالي قرية سقارة 5 نعوش وسط تجمع المئات من القرى المجاورة، وسط صراخ وانهيارأهالي الضحايا، عقب صلاة الجنازة عليهم بمسجد السيوفي وسط القرية، بعد خروج تصريح النيابة بدفن الجثامين عقب توقيع الكشف الطبي عليهم.

ورد بلاغا لغرفة عمليات النجدة من شرطة النجدة يفيد وقوع حادث تصادم بين 3 سيارات أعلى الطريق الأوسطي قبل نفق الأوتوستراد للقادم من التجمع تجاه مدينة أكتوبر، ووجود وفيات ومصابين.

انتقلت قوة أمنية مصحوبة بسيارات إسعاف نقلت 10 مصابين للمستشفى و 5 جثث لمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

تحريات المباحث الأولية أفادت أن تصادم بين سيارة نقل كانت محملة بمواد خاصة للبناء "زلط" وسيارة ملاكي وأخرى سوزوكي، وأن السيارة فور تصادمها بالسيارات الأخرى انقلبت قبل النفق.

انتشرت قوات الأمن على الطريق، فيما دفعت الإدارة العامة للمرور بأوناش لرفع حطام الحادث عن الطريق وعودة حركة المرور إلى طبيعتها . .وجري اتخاذ الإجراءات القانونية.