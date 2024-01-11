لتجنب انتشار العدوى.. نصائح مهمة لاستخدام قطرات الأذن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد جمعة:

نشرت هيئة الدواء المصرية، عددًا من النصائح المهمة لاستخدام قطرة الأذن بطريقة صحيحة؛ تجنبًا لانتشار العدوى.

وتشمل تلك النصائح:

- تدفئة القطرات عن طريق مسكها بيدك لبضع دقائق؛ لأنها لو كانت شديدة البرودة؛ قد تشعر بالدوار، أو تسبب لك الغثيان.

- رج الزجاجة برفق.

- استلقِ أو قم بإمالة رأسك إلى جانب واحد.

- لا تلمس طرف الزجاجة بأذنك لمنع انتشار العدوى.

- بالنسبة للبالغين؛ اسحب الجزء العلوي من الأذن بلطف لأعلى وإلى الخلف، أما بالنسبة للأطفال؛ اسحب الجزء السفلي من الأذن برفق لأسفل وإلى الخلف.

- ضع عدد نقاط القطرات التي حددها الطبيب.

- اسحب شحمة الأذن برفق لأعلى ولأسفل، وحافظ على إمالة رأسك لمدة 2-5 دقائق؛ حتى تنتشر القطرات في الأذن.

- غلق الزجاجة وتخزينها حسب توجيهات الملصق، أو توجيهات الصيدلي.