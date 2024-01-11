مصدر بـ "الكهرباء": بدء التشغيل التجريبي لمشروع الربط بين مصر والسعودية نهاية مايو 2025

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد صلاح:

كشف مصدر مطلع بالشركة المصرية لنقل الكهرباء، أن من المقرر بدء التشغيل التجريبي لمشروع الربط الكهربائي بين البلدين نهاية شهر مايو 2025 على أن يبدأ التشغيل الرسمي للمشروع البالغة تكلفته 1.8 مليار دولار على مرحلتين، الأولى في يونيو 2025 بقدرة 1500 ميجاوات، والثانية في نوفمبر من العام نفسه بقدرة 1500 ميجاوات.

وقال المصدر، في تصريحات لمصراوى، الخميس، إن البنك الإسلامي للتنمية والصندوق العربي والصندوق الكويتي يشاركون في تمويل جزء من تكلفة مشروع الربط الكهربائي بين السعودية ومصر.

وأضاف أن الهدف الأساسي لمشروع الربط الكهربائي السعودي المصري، هو تعزيز القدرات الكهربائية بين البلدين عبر تبادل 3 آلاف ميجاوات بجانب تصدير الكهرباء إلى دول أخرى.

وأشار المصدر، إلى أن المشروع سيحقق عددًا من الفوائد المشتركة للبلدين منها تعزيز موثوقية الشبكات الكهربائية الوطنية ودعم استقرارها والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة فيها ومن فروقات التوقيت في ذروة أحمالها الكهربائية.

وأكد أن الخط سيمكن البلدين من تحقيق المستهدفات الطموحة لدخول مصادر الطاقة المتجددة ضمن مزيج إنتاج الكهرباء، وتفعيل التبادل التجاري للطاقة الكهربائية وإتاحة المجال أمام استخدام خط الألياف الضوئية المصاحب لخط الربط الكهربائي في تعزيز شبكات الاتصالات ونقل المعلومات بين البلدين والدول العربية والدول المجاورة لها مما سيزيد المردود الاقتصادي للمشروع.