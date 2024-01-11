وزير النقل: محطة تحيا مصر بالإسكندرية تستقبل أكبر سفينة حاويات في تاريخ الميناء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أعلن الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، استقبال محطة تحيا مصر متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية، سفينة الحاويات العملاقة "CMA CGM NEVADA" وهي أكبر سفينة حاويات تم استقبالها بميناء الإسكندرية حتى الآن حيث يبلغ طولها 366 مترا وعرضها 48 مترًا بغاطس يصل إلى 15 مترًا وحمولتها الكلية 150 ألف طن بما يعادل 12 ألف حاوية مكافئة وستتداول بالمحطة 1530 حاوية.

يذكر أن أكبر السفن التي دخلت المحطة قبل تلك السفينة كانت أطوالها تصل إلى 335 مترًا وحمولتها الكلية 10 آلاف حاوية مكافئة وهو مما يجسد تطور أعمال التشغيل بالمحطة وقدرتها على استيعاب أحجام أكبر من السفن، بما يساهم في بدء دخول ميناء الإسكندرية كأحد محطات الترانزيت في المستقبل وجعل المحطة مركزًا رئيسيًا لتجارة الترانزيت في الشرق الأوسط حيث بلغت نسبة الترانزيت من إجمالي التداول حوالي 35%.

واتخذت الهيئة العامة لميناء الإسكندرية فور تلقيها إخطار رسو السفينة العملاقة "NEVADA" بالميناء، جميع الإجراءات الاستباقية اللازمة لذلك قبل إبحار السفينة من ميناء المغادرة في جدة حيث تم دراسة تخطيط التراكي والتأكيد على أن ميناء الأسكندرية قادر على استقبال هذه النوعية من السفن ذات الغواطس الكبيرة.

وتابع الوزير، مع رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، ورئيس المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض، قيام إدارات الحركة والخدمات البحرية بالعمل على تيسير تراكي السفينة وتقديم وسائل الدعم الفني والتشغيلي أثناء عمليات القطر والإرشاد بواسطة المرشدين وأطقم الإرشاد والوحدات البحرية بأعلى قدر من الاحترافية والكفاءة.

وتم اتخاذ الإجراءات التي من شأنها تأمين ملاحة السفينة منذ وصلوها إلى نطاق الميناء مرورًا بالممر الملاحي ووصولًا إلى تراكيها ورباطها والمتابعة والمراقبة من خلال المنظومات الفنية المتقدمة ببرج الإرشاد حيث تم تراكي السفينة بسلاسة وفي وقت قياسي على الرغم من الظروف الجومائية المضطربة ومن المخطط لها أن تستكمل رحلتها بعد الانتهاء من عمليات الشحن والتفريغ بميناء الإسكندرية إلى ميناء كوبر بسلوفينيا.

جدير بالذكر أن نتائج أعمال المحطة خلال الفترة السابقة، شهدت منذ الافتتاح الرئاسي يونيو 2023 تطور معدلات الشحن والتفريغ وحركة الشاحنات داخل المحطة وقد تداولت المحطة أكثر من 250 ألف حاوية مكافئة واستقبلت ما يزيد على 230 سفينة.

كما تتم حاليا التجهيزات النهائية لمحطة شحن القطارات من رصيف 33 الملاصق إلى محطة تحيا مصر والذي ستقوم بإدارته وتشغيلة محطة تحيا مصر لنفل الحاويات بالسكك الحديدية من ميناء الإسكندرية إلى الميناء الجاف بـ 6 أكتوبر وتستهدف المحطة تشغيل أكثر من 3 قطارات أسبوعيًا في الفترة الأولى من التشغيل إلى أن تصل إلى قطار أو 2 يوميًا.