وزير العدل بجنوب إفريقيا: إسرائيل تحاصر غزة وتمنع الدخول برا وبحرا وهي جهة احتلال

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

قال وزير العدل في جنوب إفريقيا، إن إسرائيل تحاصر غزة وتمنع الدخول برا وبحرا وهي جهة احتلال.

وأضاف وزير العدل أمام محكمة العدل الدولية، اليوم الخميس، إن إسرائيل شنت هجوما كبيرا على غزة وانتهكت اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية.

من جانبه قال وكيل دولة جنوب إفريقيا، إننا شهدنا نكبة الفلسطينيين منذ عام 1948 وممارسات الاحتلال ضدهم وإفلاته من العقاب.

وأضاف وكيل جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية، اليوم الخميس، أن إسرائيل تخضع الشعب الفلسطيني لنظام فصل عنصري، موضحا أن إسرائيل ترتكب أعمال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين.

كانت محكمة العدل الدولية، قالت إن دعوى جنوب إفريقيا تطالب إسرائيل بالوقف الفوري لعملياتها العسكرية في قطاع غزة.

وتعقد محكمة العدل الدولية اليوم الخميس، أولى جلسات الاستماع في دعوى رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل بتهمة ارتكاب إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في غزة.

كان البرلمان الجنوب إفريقي، صوت الثلاثاء الماضي، على إغلاق السفارة الإسرائيلية في العاصمة بريتوريا، وكشفت النتائج عن موافقة 248 عضوا مقابل رفض 91 آخرين، لتكون خطوة جديدة في تراجع للعلاقات الدبلوماسية بين البلدين، خلال أيام.

وأوضح البرلمان الجنوب إفريقي أن القرار سار لحين امتثال الاحتلال الإسرائيلي للقوانين الدولية.