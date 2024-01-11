الممثلة القانونية لجنوب إفريقيا: الحرب الإسرائيلية على غزة أكثف حملة قصف في التاريخ المعاصر

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

قالت الممثلة القانونية لجنوب إفريقيا، إن إسرائيل عرضت غزة خلال الـ 96 يوما الماضية لما وصف بأنه أكثف حملة قصف في تاريخ الحروب المعاصرة.

وأضافت الممثلة القانونية لجنوب إفريقيا، أمام محكمة العدل الدولية اليوم الخميس، أن إسرائيل ترتكب القتل الجماعي للفلسطينيين بغزة في انتهاك لاتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية، موضحة أن أعمال القتل الإسرائيلية كبيرة جدا وجثث الفلسطينيين تدفن في مقابر جماعية من دون التعرف عليها.

وتابعت الممثلة القانونية، أن الأمين العام للمتحدة وصف غزة بأنها مقبرة للأطفال ومعاناة الفلسطينيين الجسدية والنفسية لا يمكن وصفها، مشيرة إلى أن الفلسطينيون في غزة يتعرضون إلى قصف لا يتوقف ولا يوجد مكان آمن يمكنهم الذهاب إليه.

وأكملت الممثلة، أن إسرائيل فرضت أوامر الإخلاء من الشمال إلى جنوب قطاع غزة في غضون 24 ساعة وهو ما يعد إبادة.