الصحة: مصر تستضيف فعاليات المؤتمر الدولي لطب نقل الدم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد جمعة:

أعلنت وزارة الصحة والسكان، استضافة مصر لفعاليات المؤتمر الدولي لطب نقل الدم في الفترة من 11 إلى 13 يناير الحالي، تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن استضافة مصر لأعمال المؤتمر الدولي لطب نقل الدم الصحة والسكان، خطوة مهمة وفعالة في المساهمة لنشر أحدث الأبحاث في مجال طب نقل الدم وتطبيقاته من خلال نخبة من الخبراء من مختلف دول العالم في هذا المجال المهم والذي يهدف بالأساس إلى تقديم أفضل خدمة للمرضى وتوفير دم آمن وفعال من خلال تبادل الخبرات والتجارب.

ومن جانبها، أشارت الدكتورة نهاد محمد مسعد، مدير عام خدمات نقل الدم القومية، إلى أن هذا المؤتمر فرصة جيدة لإحراز التقدم في مجال طب نقل الدم وتطبيقاته وإقامة حوار هادف، فضلًا عن تبادل الخبرات في ذات المجال، تنفيذًا لأهداف التنمية المستدامة التي اعتمدتها بلدان العالم في عام 2015 والتي تطرح رؤية شاملة وأهدافًا متكاملة بشأن صحة ورفاهية الإنسان.

وأشار الدكتور مجدي الأكيابي، نائب رئيس جمعية خدمات نقل الدم المصرية ورئيس المؤتمر، إلى أنه بالتعاون مع الجمعية الدولية لنقل الدم تم تطوير عدة برامج في أبحاث نقل الدم وإدارة أمراض النزف المتكرر، ومناعة الأم والجنين، بالإضافة إلى إجراء دراسات استقصائية إقليمية حول الممارسات الإقليمية الحالية في مجال نقل الدم وعرض نتائجها خلال المؤتمر، بالإضافة إلى مناقشة التحديات التي تواجه نقل الدم والوصول إلى توصيات تساهم في تحسين الممارسات الإقليمية بشأن نقل الدم وتطبيقاته.

وأضاف الدكتور محمد محمود أبو جاد، مسؤول برامج توافر الدم ومأمونيته بمكتب منظمة الصحة العالمية بمصر، أن توصيات اللجنة الإقليمية للطوارئ وتطبيقاتها في مصر ودول إقليم شرق المتوسط، ركزت على ضرورة تعزيز النظام الصحي، لتوفير الدم ومشتقاته وإدماجه في خطط الطوارئ القومية، لضمان توافر الدم ومأمونيته في حالات الطوارئ والكوارث.

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