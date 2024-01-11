الجيزة: رصف شامل لبعض الطرق وبحث إقامة عدد من المواقف الحضارية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

تفقد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، أعمال التطوير الجارية بطريق طراد النيل والمنصورية؛ للوقوف على نسب التنفيذ والالتزام بأعلى معايير الجودة؛ لتحقيق الانسيابية المرورية اللازمة كونهما من أهم المحاور المرورية بالمحافظة.

جاء ذلك خلال جولة المحافظ؛ لمتابعة أعمال التطوير بمراكز ومدن أوسيم ومنشأة القناطر وكرداسة.

وأضافت المحافظة، في بيان الخميس، أنه خلال مرور المحافظ على أعمال التطوير بطريق طراد النيل، وجه بسرعة تمهيد مساحات الأراضى أملاك الدولة التي تم ضمها حديثًا للطريق بعد إزالة التعديات الواقعة عليها نطاق مركز ومدينة أوسيم؛ لسرعة بدء أعمال التطوير.

كما شدد على ضرورة بحث إقامة عدد من المواقف الحضارية وساحات الانتظار؛ لمنع الانتظار الخاطئ للمركبات بنهر الطريق، وتحقيق الانضباط والسيولة المرورية.

ووجه اللواء أحمد راشد، مدير مديرية الطرق، بسرعة الانتهاء من أعمال التجهيزات اللازمة لطريق طراد النيل بطول 4 كم والتي تضم "إزالة طبقة الطريق المتهالكة وتمهيده وإنشاء الحوائط الساندة على جانبي الطريق ووضع طبقة الأساس لاستكمال عملية الرصف".

وحرص المحافظ، على متابعة أعمال رفع كفاءة أسوار المنشآت والعقارات المقامة على جانبي الطريق، موجهًا بضرورة إلزام تلك الوحدات بخط التنظيم بمختلف قطاعات التطوير، ورفع ناتج الأعمال والأتربة على جانبي الطريق؛ لعدم إعاقة الحركة المرورية.

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