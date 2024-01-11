"الإنتاج الحربي" تعلن مشاركتها في معرض صناعات السلع المغذية والوسيطة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

تستعد عدد من الشركات التابعة للوزارة من خلال قطاع التسويق التابع للهيئة القومية للإنتاج الحربي للمشاركة في معرض "صناعات السلع المغذية والوسيطة" والذي يُقام بجهاز تنمية المشروعات بأرض المعارض بصلاح سالم خلال الفترة من 13 حتى 15 يناير 2024.

وقال محمد عيد بكر، المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي ومتحدث الوزارة، إن عدد من الشركات التابعة للوزارة ستشارك بالمعرض بمجموعة متنوعة من المنتجات المختلفة مثل (المسبوكات الدقيقة - طنابير الفرامل - عقلة جنزير جر بالبنز - شدادات الكهرباء - موفر المياه الذكي - عدادات المياه مسبقة الدفع - مسبوكات النحاس - أجهزة الإطفاء - أجزاء محركات - لمبات ليد - بيليت صلب - تروس مختلفة - ماكيت البطاريات - ماكيت سوائل تبريد المحركات - بروشورات - رول أب).

وأضاف "بكر"، أن هذه الشركات تتمثل في: شركة حلوان للمسبوكات، وشركة أبي قير للصناعات الهندسية، وشركة شبرا للصناعات الهندسية، وشركة المعصرة للصناعات الهندسية، وشركة حلوان للصناعات غير الحديدية، وشركة حلوان للصناعات الهندسية، وشركة بنها للصناعات الإلكترونية، وشركة أبو زعبل للصناعات الهندسية، ومصنع إنتاج وإصلاح المدرعات، وشركة قها للصناعات الكيماوية، وشركة أبو زعبل للصناعات المتخصصة، وشركة حلوان لمحركات الديزل.

وأكد متحدث الوزارة، أن الشركات التابعة للوزارة حريصة على استغلال فائض طاقتها الإنتاجية لإنتاج منتجات مدنية متنوعة بجودة عالية واسعار مناسبة للمساهمة في تلبية احتياجات المواطنين ودعم الاقتصاد القومي.

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