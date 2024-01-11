هشام عبد العزيز خطيبًا.. نقل شعائر صلاة الجمعة غدًا من مسجد السيدة رقية بالقاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى أبوطالب:

يقدم التلفزيون والإذاعة المصرية وبعض القنوات الخاصة، غدا، بثا مباشرا لشعائر صلاة الجمعة من مسجد السيدة رقية رضي الله عنها بالقاهرة.

وكلف الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، الدكتور هشام عبدالعزيز رئيس القطاع الديني، بإلقاء خطبة الجمعة، بعنوان "خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِد" جمال المظهر والجوهر "، ويتلو القرآن الشيخ قطب أحمد الطويل.

كانت وزارة الأوقاف، أعلنت إطلاق برنامج "الأئمة الأدباء" لصقل مواهب الأئمة المتميزين والواعظات المتميزات الراغبين والراغبات في التمكن من آداب اللغة العربية، من خلال حفظ وفهم وتذوق عيون الشعر العربي، وبعض الأساليب البيانية الراقية، ووجوه الإعجاز البياني في القرآن الكريم.

وأكدت وزارة الأوقاف، أن طرح البرنامج يأتي ضمن اهتمامها برفع مستوى العاملين بها في مجال اللغة العربية في ظل إطلاقها عام 2024م عامًا للغة العربية.

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