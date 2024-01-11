السكة الحديد: تعديل تركيب قطارين بخط القاهرة الإسماعيلية والعكس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، عن تعديل تركيب قطاري (959 / 946 سياحي القاهرة / الإسماعيلية) والعكس.

وتقرر اعتبارًا من يوم السبت 13 / 1 / 2024 تعديل تركيب قطار (959 القاهرة / الإسماعيلية) ليتكون من 8 عربات ثالثة مكيفة،.

واعتبارًا من يوم الأحد 14 / 1 / 2024 يتم تعديل تركيب قطار (946 الإسماعيلية / القاهرة) بنفس التركيب الوارد به قطار 959 وبنفس جداولهم الحالية.

جاء ذلك في إطار حرص الهيئة على تقديم أفضل خدمة لجمهور الركاب وفي ظل التحديث المستمر بكل قطاعات الهيئة وبخاصة قطاع الوحدات المتحركة.

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