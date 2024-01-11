الأوقاف: افتتاح 30 مسجدا بـ 13 محافظة غدا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى أبوطالب:
أعلنت وزارة الأوقاف افتتاح 30 مسجدًا الجمعة المقبلة منها 24 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و ( 6 ) مساجد صيانة وتطويرًا، ضمن خطتها لإعمار بيوت الله ( عز وجل ) مبنى ومعنى.
وأوضحت في بيان لها، أنه وصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1/ 7 / 2023 م حتى تاريخه ( 494 ) مسجدًا منها ( 381 ) مسجد جديد أو إحلالًا وتجديدًا، و ( 113 ) مسجدًا صيانة وتطويرًا، كما بلغ إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه خلال الفترة من 2014م حتى 12 / 1 / 2024 م عدد ( 11516 ) مسجدًا، بتكلفة تقدر بنحو (15) مليارًا و (789) مليون جنيه.
وأشارت إلى أن المساجد التي يتم افتتاحها، الجمعة المقبلة، هي على النحو التالي:
أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:
مديرية أوقاف سوهاج
م المسجد وعنوانه
1. مسجد التقوى – الشواولة - المنشأة
2. مسجد النور المحمدي – آبار الملك - أخميم
3. مسجد راتب باشا – النغاميش – دار السلام
مديرية أوقاف دمياط
م المسجد وعنوانه
4. مسجد الكحيل القديم – كفر البطيخ
مديرية أوقاف الغربية
م المسجد وعنوانه
5. مسجد المرسي – محمد إبراهيم – كفر شبرا قلوج - زفتى
6. مسجد مجلس مدينة بسيون
7. مسجد الشرشابي – صناديد - طنطا
مديرية أوقاف المنيا
م المسجد وعنوانه
8. مسجد خاتم المرسلين –عزبة سندس – بني مزار
9. مسجد الصالحية القبلي – الصالحية – قرية عبد الله – العدوة
10. مسجد الرحمة – صفط الشرقية
مديرية أوقاف القليوبية
م المسجد وعنوانه
11. مسجد العتيق – كفر الرجالات - طوخ
مديرية أوقاف الإسماعيلية
م المسجد وعنوانه
12. مسجد الصحابة – قرية المناوي - فايد
13. مسجد الرحمن – أم مشاق – قرية الشروق – القصاصين الجديدة
مديرية أوقاف بني سويف
م المسجد وعنوانه
14. مسجد القدس – طما فيوم - إهناسيا
15. المسجد الكبير – قرية بني زايد – ناصر
مديرية أوقاف البحيرة
م المسجد وعنوانه
16. مسجد عباد الرحمن – بريك المصري – بطورس – مركز أبو حمص
17. مسجد نور الإسلام – القظة الشرقية – بطورس – مركز أبو حمص
مديرية أوقاف الدقهلية
م المسجد وعنوانه
18. مسجد عطية أبو ماضي – الفوايد – مركز الستاموني
مديرية أوقاف الشرقية
م المسجد وعنوانه
19. مسجد الفردوس – مركز الزقازيق
مديرية أوقاف الفيوم
م المسجد وعنوانه
20. مسجد كورنيش النيل – طامية
21. مسجد الرحمة – شكشوك - إبشواي
22. مسجد الرحمة " حمودة مسعود إبراهيم " – ساويرس – م الجمال – طامية
23. مسجد أبو بكر الصديق – ذكي ويصا - سنورس
24. مسجد العتيق – كحك بحري - الشواشنة
ثانيًا: مساجد الصيانة:
مديرية أوقاف سوهاج
م المسجد وعنوانه
1. مسجد الشيخ عامر – نجع العرب – الغريزات – غرب المراغة
مديرية أوقاف قنا
م المسجد وعنوانه
2. مسجد آل طياح – العركي - فرشوط
3. مسجد السلام – نجع الزهرة – العركي - فرشوط
4. مسجد الإيمان بالله – الدير الشرقي – مركز قنا
5. مسجد الهدى – المحروسة – مركز قنا
مديرية أوقاف كفر الشيخ
م المسجد وعنوانه
6. مسجد الكبير – القصابي – سيدي سالم.