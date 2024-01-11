الأوقاف: افتتاح 30 مسجدا بـ 13 محافظة غدا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

أعلنت وزارة الأوقاف افتتاح 30 مسجدًا الجمعة المقبلة منها 24 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و ( 6 ) مساجد صيانة وتطويرًا، ضمن خطتها لإعمار بيوت الله ( عز وجل ) مبنى ومعنى.

وأوضحت في بيان لها، أنه وصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1/ 7 / 2023 م حتى تاريخه ( 494 ) مسجدًا منها ( 381 ) مسجد جديد أو إحلالًا وتجديدًا، و ( 113 ) مسجدًا صيانة وتطويرًا، كما بلغ إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه خلال الفترة من 2014م حتى 12 / 1 / 2024 م عدد ( 11516 ) مسجدًا، بتكلفة تقدر بنحو (15) مليارًا و (789) مليون جنيه.

وأشارت إلى أن المساجد التي يتم افتتاحها، الجمعة المقبلة، هي على النحو التالي:

أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:

مديرية أوقاف سوهاج

م المسجد وعنوانه

1. مسجد التقوى – الشواولة - المنشأة

2. مسجد النور المحمدي – آبار الملك - أخميم

3. مسجد راتب باشا – النغاميش – دار السلام

مديرية أوقاف دمياط

م المسجد وعنوانه

4. مسجد الكحيل القديم – كفر البطيخ

مديرية أوقاف الغربية

م المسجد وعنوانه

5. مسجد المرسي – محمد إبراهيم – كفر شبرا قلوج - زفتى

6. مسجد مجلس مدينة بسيون

7. مسجد الشرشابي – صناديد - طنطا

مديرية أوقاف المنيا

م المسجد وعنوانه

8. مسجد خاتم المرسلين –عزبة سندس – بني مزار

9. مسجد الصالحية القبلي – الصالحية – قرية عبد الله – العدوة

10. مسجد الرحمة – صفط الشرقية

مديرية أوقاف القليوبية

م المسجد وعنوانه

11. مسجد العتيق – كفر الرجالات - طوخ

مديرية أوقاف الإسماعيلية

م المسجد وعنوانه

12. مسجد الصحابة – قرية المناوي - فايد

13. مسجد الرحمن – أم مشاق – قرية الشروق – القصاصين الجديدة

مديرية أوقاف بني سويف

م المسجد وعنوانه

14. مسجد القدس – طما فيوم - إهناسيا

15. المسجد الكبير – قرية بني زايد – ناصر

مديرية أوقاف البحيرة

م المسجد وعنوانه

16. مسجد عباد الرحمن – بريك المصري – بطورس – مركز أبو حمص

17. مسجد نور الإسلام – القظة الشرقية – بطورس – مركز أبو حمص

مديرية أوقاف الدقهلية

م المسجد وعنوانه

18. مسجد عطية أبو ماضي – الفوايد – مركز الستاموني

مديرية أوقاف الشرقية

م المسجد وعنوانه

19. مسجد الفردوس – مركز الزقازيق

مديرية أوقاف الفيوم

م المسجد وعنوانه

20. مسجد كورنيش النيل – طامية

21. مسجد الرحمة – شكشوك - إبشواي

22. مسجد الرحمة " حمودة مسعود إبراهيم " – ساويرس – م الجمال – طامية

23. مسجد أبو بكر الصديق – ذكي ويصا - سنورس

24. مسجد العتيق – كحك بحري - الشواشنة

ثانيًا: مساجد الصيانة:

مديرية أوقاف سوهاج

م المسجد وعنوانه

1. مسجد الشيخ عامر – نجع العرب – الغريزات – غرب المراغة

مديرية أوقاف قنا

م المسجد وعنوانه

2. مسجد آل طياح – العركي - فرشوط

3. مسجد السلام – نجع الزهرة – العركي - فرشوط

4. مسجد الإيمان بالله – الدير الشرقي – مركز قنا

5. مسجد الهدى – المحروسة – مركز قنا

مديرية أوقاف كفر الشيخ

م المسجد وعنوانه

6. مسجد الكبير – القصابي – سيدي سالم.