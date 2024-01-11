"لفتة إنسانية".. الداخلية تستجيب لالتماس سيدة مُسنة لتجديد بطاقة الرقم القومي



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -علاء عمران:

استجاب قطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية، لالتماس أسرة "سيدة مسنة"- مقيمة بمحافظة الجيزة لمساعدتها في الحصول على بطاقة رقم قومي.

وفور تلقي الالتماس تم إيفاد مأمورية لمحل إقامة المذكورة وإنهاء الإجراءات اللازمة لاستخراج البطاقة وتسليمها لها بمحل إقامتها بالمجان.

ولاقت تلك المبادرة استحسان وقبول من أهلية السيدة، وتقدموا بالشكر والتقدير لرجال الشرطة على سرعة الاستجابة لإلتماسهم.

يأتي ذلك في إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة في أحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعي لكافة القطاعات الأمنية من خلال التعامل الإيجابي مع كافة المواقف ذات الطابع الإنساني والحالات المرضية.. وتفعيل كافة الإجراءات التي تسهم في تيسير تقديم الخدمات للمواطنين خاصة كبار السن وذوي الهمم.