75 سنة حبس.. ضبط 3 هاربين من أحكام قضائية في الجيزة والبحيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -علاء عمران:

واصلت أجهزة وزارة الداخلية لملاحقة وضبط المحكوم عليهم الهاربين، خاصة أحكام الجنايات ومتعددي الأحكام بمشاركة عدد من مديريات الأمن.

وأسفرت جهود الحملات عن ضبط مالك معرض أجهزة كهربائية مقيم بدائرة قسم شرطة المنيرة الغربية، مطلوب التنفيذ عليه في 63 حكم "مستأنف، جزئي" في قضايا تبديد وسرقة وإيصال أمانة بإجمالي عقوبات بالحبس أكثر من 44 سنة وكفالات مالية.

كما تم ضبط مزارع، مطلوب التنفيذ عليه في 34 حكم مستأنف وجزئي وغرامة في قضايا تبديد بإجمالي حبس 21 سنة وكفالات مالية.. وأثمرت الجهود عن ضبط أحد الأشخاص- مقيم بدائرة مركز شرطة إيتاى البارود، مطلوب التنفيذ عليه في 40 حكم مستأنف وجزئي وغرامة في قضايا تبديد بإجمالي حبس 30 سنة وكفالات مالية.

وبمواجهتهم بالأحكام الصادرة ضدهم أقروا بصحتها وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل واقعة.