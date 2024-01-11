"شرب وماحسبش".. "قاعدة مخدرات" انتهت بجثة في السلام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

اعترف عامل بقتل صديقه في منطقة السلام بسبب خلافات على ثمن المخدرات.

وقال المتهم أمام النيابة المختصة، إنه يعرف المجني عليه قبل 5 سنوات وكانا معتادين على تعاطي المخدرات معا داخل شقته.

وأضاف القاتل أن قبل أسبوعين اشترى مخدرات وشربها مع المجني عليه وبعدها رفض الأخير دفع ثمن المخدرات معه.

وأكمل أنه استل سكينًا في لحظتها وضربه بطعنة في صدره أردته قتيلًا في الحال وفر هاربًا.

تلقى قسم شرطة السلام، إخطارًا بانبعاث رائحة كريهة من شقة، وبالفحص تبين أنها جثة القتيل.

توصلت التحريات إلى أن صديق المجني عليه آخر من ظهر معه، وبالبحث عثروا عليه مختبأ في منطقة العاشر من رمضان.

أنكر المتهم جريمته في بداية التحقيقات لكن مع تضييق الخناق اعترف بقتله لصديقه، وأمرت النيابة بحبسه على ذمة التحقيقات.