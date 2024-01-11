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نيران تقسيم الميراث.. "حسين" مات محاولًا حرق أخيه ووالده

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

اشتعلت الغيرة في نفس "حسين" بعد أن كتب والده ميراث أكبر لشقيقه من أم أخرى، جلب مادة حارقة ورماها داخل منزل والده وشقيقه في الدرب الأحمر لكن النيران اختارته ومات في الحريق أما الاثنين فوجدا سبيلًا للهرب.

ولا تزال النيابة المختصة تحقق في تفاصيل الواقعة بعد مصرع الشاب حرقًا، محاولًا قتل والده وشقيقه لخلافات تخص توزيع الميراث.

وقال والد الشاب في التحقيقات إنه فوجئ بنجله يهدده بمادة مشتعلة بعد نشوب مشادة كلامية بينهما، ثم أشعل النيران بالمنزل أثناء تواجدهم جميعًا بداخله.

وأضاف أنه وجد طريقًا للهرب مع شقيقه أما ابنه الآخر لم يتمكن ولقي مصرعه.

وجاء بالتحقيقات أن المتوفى نجل الرجل من سيدة أخرى غير والدة شقيقه محل الواقعة، وأعطاه في الميراث نصيب أكبر، ما أشعل الغيرة داخل المتوفى، وقرر التخلص منهما.

يوم الواقعة، قبل 3 أسابيع، حاول الشاب إشعال النيران بالمنزل إلا أن والده وشقيقه تمكنوا من الفرار وأمسكت النيران به وتوفي متأثرًا بإصابته.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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