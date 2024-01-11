نائب محافظ البحيرة: إصدار رخصة لإقامة مصيف بمدينة إدكو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

استعرض النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، تفاصيل طلب الإحاطة الخاص بتحديد جزء لإقامة شاطئ عام كامل المرافق بمركز إدكو بمحافظة البحيرة.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، الخميس، بحضور نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة.

وقال زين الدين، إن مدينة إدكو تتميز بموقعها الجغرافي على البحر المتوسط بشاطئ يبلغ طوله 15 كم.

وأكدت نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، أنه تم إصدار رخصة إنشاء مصيف، لافتة إلى أن الهجرة غير الشرعية هي التي تسببت في عرقلة عملية التنمية بشواطئ البحيرة.

وأعلنت نائب محافظ البحيرة، أنه وبعد نجاح مصر في مكافحة الهجرة غير الشرعية، تم إصدار رخصة إنشاء مصيف في ديسمبر 2023.

وأوصت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، باستمرار مناقشة طلب الإحاطة لأهمية الموضوع، لحين إقامة المشروع لصالح أهالي إدكو.