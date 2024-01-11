رئيس الوزراء يتفقد مصنع "حياة إيجيبت" للمنتجات الصحية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد غايات:

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، مصنع "حياة إيجيبت" للمنتجات الصحية، ضمن نطاق المطور الصناعي أوراسكوم للمناطق الصناعية.

وأجرى رئيس الوزراء، جولة تفقد خلالها مخزن المنتجات الأولية، ومنطقة الصوامع، وخط الإنتاج الرئيسي، وغرفة التحكم، وخط التعبئة، والمخازن النهائية، وشاهد عينات من المنتجات.

وخلال الجولة، استمع رئيس الوزراء إلى شرح حول تطورات المشروع بالمرحلة الثانية منه، حيث أوضح محمد أبو زهرة، مدير الصيانة الميكانيكية بالمصنع، أن التوسعات الجديدة بمصنع الأقمشة غير المنسوجة تبلغ مساحتها 11180 م2، بتكلفة استثمارية نحو 105 ملايين دولار أمريكي، ويقوم المشروع بتصدير 90% من المنتجات بعائد سنوي 55 مليون دولار، ويوفر المشروع الجديد 145 فرصة عمل مباشرة، ليصل إجمالي العاملين بالمجمع الصناعي بقطاع السخنة لنحو 1081 عاملًا، بالإضافة إلى 6500 فرصة عمل غير مباشرة، وبدأ المشروع التشغيل الفعلي في مايو 2023، وتصل الطاقة الإنتاجية له لنحو 33295 طنًا.

وأشار محمد سلامة، مدير السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة والنظم الصناعية بالمصنع، إلى أن المشروع ينتج منتجات صحية تتضمن أقمشة غير منسوجة لصناعة الحفاضات والمستلزمات الخاصة بالمرأة، والكمامات، حيث يختص بإنتاج المنتجات غير المنسوجة ومناديل السحب، والمناديل الورقية، وأقنعة الوجه، ومنتجات التغليف.

وأضاف أن تواجد المصنع في منطقة السخنة الصناعية يعدٌ أحد أهم عوامل دعم وانتشار منتجات الشركة نظرًا للموقع الاستراتيجي المميز الذي تتمتع به المنطقة الاقتصادية، والذي يُمكن مستثمري المنطقة الاقتصادية من الوصول إلى مختلف الأسواق العالمية.

وأكد وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن شركة "حياة إيجيبت" تعدٌ أكبر منتجي المناديل الورقية في الشرق الأوسط وشرق أوروبا وإفريقيا، ورابع أكبر شركة مصنعة لحفاظات الأطفال على مستوى العالم، وتهدف إلى توسيع نطاق تواجدها وتقديم منتجاتها للمستهلكين في أكثر من 100 دولة عبر 5 قارات.

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