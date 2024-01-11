خدمات مصرفية جديدة وتيسيرات.. تفاصيل اتفاقية تعاون "الهجرة" وبنك مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إسلام لطفي:

وقعت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، اليوم الخميس، بروتوكول تعاون مع بنك مصر.

يستهدف البروتوكول، تقديم الخدمات المصرفية للمصريين بالخارج وتوفير تيسيرات للمصريين بالخارج لاستثمار أموالهم في أوجه الاستثمار في مصر وتقديم المزيد من المحفزات للمصريين بالخارج.

وقالت السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة، إن بنك مصر من أهم البنوك التي تساعد المصريين بالخارج، مشيرة إلى أنه من أكبر البنوك التي لها فروع في الخارج وتخدم كثير من المصريين بالخارج.

وأوضحت وزيرة الهجرة، أن اتفاقية التعاون تنقل المصريين بالخارج إلى مزيد من الآفاق والخدمات التي تساعدهم.

وأعلنت إطلاق التطبيق الخاص بالمصريين بالخارج، حيث يسهل بشكل كبير جدًا الذين يعانون من عدم وجود فروع في الخارج حيث يمكنهم التعامل عن طريق التطبيق، مؤكدة أن أي خدمة تصب في الفائدة الرئيسية للمصريين بالخارج.

ومن ناحيته قال محمد الإتربي، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، إن كل منتجات بنك مصر في الفروع بالخارج متوفرة، مضيفًا: جاهزون للتعاون في أي مجالات لصالح المواطن المصري أو لصالح الدولة في ظل الظروف التي نمر بها في الوقت الحالي.