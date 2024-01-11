"عربية النواب" تطالب المجتمع الدولي بدعم مخرجات قمة العقبة الثلاثية بشأن فلسطين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

طالبت لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد فؤاد أباظة، بضرورة الاستجابة الدولية لمخرجات القمة الثلاثية المصرية - الأردنية - الفلسطينية، بشأن الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة، واستمرار تدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية.

وأشاد النائب أحمد فؤاد أباظة، رئيس اللجنة، بمخرجات القمة التي شهدها الرئيس عبد الفتاح السيسي، والملك عبد الله الثاني، العاهل الأردني، والرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، مشيرا إلى أنها تأتي في إطار الجهود العربية من أجل الدفاع عن القضية الفلسطينية في مواجهة العدوان الإسرائيلي الصارخ.

وأكد أن القمة الثلاثية عبرت عن مطالب كل الأمة العربية، لاسيما فيما يتعلق بالخطوط الحمراء الثلاثة والتي تمثلت في رفض التهجير القسري، رفض تصفية القضية الفلسطينية، ورفض إعادة احتلال قطاع غزة.

وقال رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب: الخطوط الحمراء الثلاثة هي السبيل الوحيد في إنهاء الأزمة القائمة، وكذلك إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وشدد النائب أحمد فؤاد أباظة، على ضرورة مساندة المجتمع الدولي لمخرجات القمة الثلاثية من أجل إنهاء الصراع القائم، محذرا من أن استمرار العدوان سيؤدي لعواقب وخيمة على المنطقة بالكامل.