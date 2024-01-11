الإفتاء تعلن موعد أول أيام شهر رجب 1445 هجرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

أعلنت دار الإفتاء المصرية، أن السبت المقبل هو أول أيام شهر رجب 1445هـ.

وبهذه المناسبةِ الكريمةِ تقدمت دار الإفتاء بخالص التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، ونتمنى له دوام الصحة والعافية، كما نتقدمُ بخالص التهنئة للشعب المصري الكريم، ولجميع رؤساءِ الدولِ العربيةِ والإسلاميةِ وملوكِها وأمرائِها وللمسلمين كافةً في كُلِّ مكان، داعين اللهَ سبحانه وتعالى أن يُعيدَ على مصرَ وعليهم جميعًا أمثالَ هذه الأيامِ المباركةِ باليُمنِ والخيرِ والبركات والأمنِ والسلام، وهو نعمَ المولى ونعمَ النصير.