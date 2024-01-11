5 آلاف جنيه وسكين في الصدر.. كواليس جريمة ولاد العم ببولاق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

مماطلة في السداد دفعت مقاولا لغرز سكينًا في صدر ابن عمه ببولاق الدكرور.

تلقى اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية بالجيزة إخطارًا من إدارة شرطة النجدة باستقبال أحد المستشفيات جثة قتيل إثر ادعاء مشاجرة.

تحريات المقدم محمد نجيب رئيس مباحث بولاق الدكرور توصلت إلى أن مشادة كلامية نشبت بين المجني علي "عامل" في العشرينات من العمر وابن عمه "مقاول" بسبب مطالبة الأخير للأول بسداد 5 آلاف جنيه اقترضها منه.

أخرج الجاني سلاحا أبيض مسددًا لابن عمه طعنة نافذة بالصدر فأرداه قتيلا، وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهم أداة الجريمة بمأمورية أشرف عليها العميد علي عبد الرحمن رئيس مباحث قطاع الغرب.

أودعت الشرطة الجثة ثلاجة المشرحة، وتحرر محضر بالواقعة أحاله اللواء هشام أبو النصر مدير أمن الجيزة إلى النيابة العامة للتحقيق.