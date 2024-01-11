خاص| آخر ما تبقى من مأساة جواهرجي أبو النمرس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

خلصت تحريات إدارة البحث الجنائي بالجيزة برئاية اللواء هاني شعراوي إلى عدم وجود شبهة جنائية في مصرع جواهرجي عُثر عل جثته بإحدى الترع بمركز أبو النمرس جنوب المحافظة.

"الخليج 365" حصل على صورة حقيبة الضحية بداخلها نحو 300 ألف جنيه ومشغولات ذهبية استقرت في قاع الترعة انتشلها الأهالي بعد مسح دام ساعات.

البداية تعود إلى تلقي اللواء محمد الشرقاوي مدير مباحث الجيزة إخطارً من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة طافية بطريق متاخم لترعة البحارة جنوب المحافظة.

انتقل رجال المباحث إلى محل البلاغ بقيادة العميد محمد مختار رئيس مباحث قطاع الجنوب، وعثر على جثة تاجر مصوغات ذهبية -يمتلك محلا بمركز أبو النمرس- مبلغ بتغيبه منذ أمس يرتدي ملابسه.

أعمال البحث والتمشيط أسفرت عن انتشال جثمان "محمد.ل." في الثلاثينات، فارق الحياة إثر إسفكسيا الغرق وعثر على حقيبة أموال بداخلها متعلقاته الشخصية ودراجة نارية كان يستقلها.

كاميرات المراقبة رصدت سير الجواهرجي بالطريق المتاخم لترعة البحارة وخلفه سيارة قبل أن يختفي آثره بمنطقة العثور على جثمانه. ضباط المباحث تتبعوا خط السير وتأكدوا من عدم وجود شبهة جنائية.

واستمع رجال الشرطة إلى أقوال شهود عيان مع تفريغ محتوى الكاميرات بخط السير وإيداع الجثمان ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.