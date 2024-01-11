كاد يودي بحياتها.. الحبس عامين للطبيب المتسبب في الأزمة الصحية لإيمان الحصري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

عاقبت محكمة جنح القاهرة الجديدة الجزئية الدكتور "م .غ" بالحبس عامين مع الشغل وألزمته بكفالة مالية في القضية رقم 7691 لسنة 2021جنح قسم خامس القاهرة الجديدة.

المتهم أجرى عملية جراحية للإعلامية إيمان الحصري مقدمة برنامج "مساء دي ام سي"، وتسبب في تعرضها لأزمة كبيرة نتيجة خطأ طبي كاد يودي بحياتها.

الإعلامية إيمان الحصري سافرت إلى ألمانيا لإجراء عملية جراحية جديدة بعد 5 أشهر من معاناتها الصحية بسبب خطأ طبي تعرضت له أثناء إجراء عملية جراحية في أحد مستفيات القاهرة أبريل 2021 ما تسبب في خضوعها لسلسلة من العمليات الجراحية الفاشلة التي أسفرت عن تدهور شديد بحالتها الصحية.