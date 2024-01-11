سفاح الجيزة.. نهاية "مستر إكس"

محمد اسماعيل - القاهرة - شكتب - محمد شعبان:

4 جرائم قتل تعمد سفاح الجيزة ارتكابها، سلسام الدم لم يتوقف طوال 5 سنوات. سفاح الجيزة مارس هوايته الدموية في محاظفتي الجيزة والإسكندرية، لم يغير طريقته في التخلص من ضحاياه حتى أنهت كاميرات المراقبة أسطورته.

سفاح الجيزة "القاتل المتسلسل" أنهى حياة 3 سيدات ورجل. أول ضحاياه "نادين" شقيقت زوجته الأولى قتلها ودفنها ليلحق بها صديق عمره "رضا" ويدفنه بجوارها.

ثالث ضحايا سفاح الجيزة كانت زوجته "فاطمة" ليغادر أرض الأهرامات قاصدًا عروس البحر الأبيض المتوسط ويعيش بهويته الجديدة "اسم صديقه".

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محطة سفاح الجيزة الأخيرة

فتاة الإسكندرية "ياسمين" كانت آخر محطات سفاح الجيزة، استدرجها إلى مخزن في المنتزه وخنقها ثم كرر طريقته المعتادة بالدفن ظنًا أن أسرارجرائمه لن تنكشف.

متخفيًا في زي منتقبة استولى سفاح الجيزة على ذهب زوجته الأخيرة وذهب لبيعه لدى جواهرجي العائلة. خطأ غير مقصود أوقع سفاح الجيزة في قبضة الشرطة.

مباحث سيدي جابر ألقت القبض على سفاح الجيزة المتسلسل. استجواب دقيق كشف معه عن هويته الحقيقية "اسمي قذافي مش رضا يا بيه" لتبدأ أولى حلقات قضية القرن.

جنرال المباحث في مواجهة سفاح الجيزة

10 أيام من التحقيق في قسم شرطة الهرم تشبث فيها سفاح الجيزة بالإنكار لكن دهاء وحنكة رجل البحث الجنائي المخضرم اللواء عاصم أبو الخير اضطرته للاعتراف بجرائمه الأربع وأرشد عن ضحاياه.

رغم تحلل الجثامين، قادت علامات مميزة في أجسادهم ذويهم للتعرف عليهم لتبدأ جلسات محاكمته بين جنايات الجيزة والإسكندرية في قضية شغلت الرأي العام.

أيدت محكمة النقض، اليوم الخميس، إعدام المتهم قذافي فراج عبد العاطي، المعروف إعلاميا بـ "سفاح الجيزة"، في واقعة قتل "ياسمين"، فتاة الإسكندرية.

4 جرائم بـ3 أحكام إعدام في 12 يومًا منحت سفاح الجيزة سابقة لأول مرة. اليوم الخميس 11 يناير أيدت محكمة النقض أول حكم بإعدامه شنقًا، ويوجد 3 أحكام أخرى صادرة من محاكم الجنايات بتهمة قتل "قذافي" لصديقه رضا عبد اللطيف "أيدته النقض" وزوجته فاطمة زكريا وعشيقته وشقيقة زوجته.

فضت محكمة النقض، اليوم الخميس، الطعن المقدم من المتهم قذافي فراج عبد العاطي، المعروف إعلاميا بـ "سفاح الجيزة"، على حكم إعدامه في واقعة قتل "ياسمين"، فتاة الإسكندرية.

الحكم الصادر من المحكمة باتًا وواجب النفاذ ولا يجوز الطعن عليه نهائيًا.

مصير سفاح الجيزة

المحامي بالاستئناف العالي أحمد الأسيوطي قال إن قانون العقوبات أورد في مواده من 270 لـ 277 المقرر العمل به بعد صدور الحكم بالإعدام على أي متهم.

وأضاف "الأسيوطي" لـ"الخليج 365"، أن المادة 470 نصت على "أنه متى صار الحكم بالإعدام نهائيا، وجب رفع أوراق الدعوى فورا إلى رئيس الجمهورية بواسطة وزير العدل، وينفذ الحكم إذا لم يصدر الأمر بالعفو أو بإبدال العقوبة فى ظرف أربعة عشر يوما".

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كان المستشار حمادة الصاوي النائب العام، أمر بإحالة المتهم قذافي فراج إلى محكمة الجنايات في 4 قضايا بدوائر الهرم وبولاق الدكرور بالقاهرة والمنتزه بالإسكندرية؛ لمعاقبته فيما نُسب إليه من قتله عمدًا أربعة -هم زوجته وسيدتان ورجل مع سبق الإصرار خلال عامي 2015، 2017، وإخفاء جثامينهم بدفنها في مقابر أعدها لذلك.