مرور الجيزة: غلق محور الفريق كمال عامر لمدة يومين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

أعلنت الإدارة العامة لمرور الجيزة عن غلق كلي لمحور الفريق كمال عامر تزامنًا مع تنفيذ أعمال اختبار أحمال.

الغلق لمدة يومين بالاتجاه القادم من الطريق الدائرى "محور المنيب" اتجاه الطريق الدائرى "القوس الغربى" تحديداً المنطقة المحصورة بين شارع الهرم ومحطة مترو فيصل.

أعمال الغلق تنيذ على النحو التالى:

- غدًا الجمعة ابتداءً من الساعة 1 صباحا وحتى الساعة 6 صباحا

- بعد غد السبت ابتداءً من الساعة 1 صباحا وحتى الساعة 5 صباحا.

الإدارة العامة لمرور الجيزة عينت الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة؛ لضمان أمن وسلامة المواطنين.