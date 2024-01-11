لضمان خروجه متوازنًا.. إسكان النواب: لن نقبل بالتربص خلال مناقشة قانون الإيجار القديم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

قال النائب محمد عطية الفيومى ، رئيس لجنة الاسكان بمجلس النواب ،إن ملف قانون الإيجار القديم مهم للغاية وشائك وتعرض للتأجيل لما يزيد عن 60 عامًا خلال الحكومات المتعاقبة.

وأضاف الفيومي، خلال حواره ببرنامج "هنا الجمهورية الجديدة" عبر فضائية "النهار"، مساء الخميس، أنه بعد لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي فى "حكاية وطن" وتحدث بإستفاضة عن هذا الموضوع وأهتم بوجود أكثر من 2 وحدة سكنية مغلقة من الايجارات القديمة نتيجة أن أصحابها قاموا بإغلاقها ودفع الايجار الزهيد تلك الوحدات السكنية ويسكن فى مكان آخر.

وتابع: "قانون الايجار القديم ، سيتم مناقشته وتفعيله لتحقيق العدالة وعمل قانون متوازن يحقق العدالة ومصلحة المواطن " مشيرا الى أن لجنة الاسكان بمجلس النواب ستقوم بعمل مناقشة واسعة للغاية لقانون الايجار القديم ، لطرح الافكار والاستماع لجميع الآراء وخاصة الممثلين عن الملاك والممثلين عن السكان بالإضافة الى القانونيين والصحفيين والإعلاميين وبعدها سنختار الأفضل لتحقيق العدالة لمصلحة المواطن".

وأشار رئيس لجنة الاسكان بمجلس النواب، إلى أن قانون الايجار القديم سيكون فيه مناقشات صاخبة واحتجاجات، خاصة أن هذا القانون يهم أكثر من 90% من سكان مصر، لافتا الى أن تشريع قانون الايجار القديم لن يتأثر بأصوات الجماهير ولن نقبل بالتريص فى إصدار هذا القانون لضمان خروجه متوازنًا لتحقيق العدالة والمصلحة العامة لكل الأطراف.

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