"اياتا": انتعاش قوي لحركة السفر الجوي خلال نوفمبر الماضي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:

أصدر الاتحاد الدولي للنقل الجوي "اياتا" بيانات لأداء السفر الجوي لشهر نوفمبر الماضي ، والذي أوضح أن الطلب على السفر الجوي وصل إلى 99٪ من مستويات عام 2019، وارتفع إجمالي حركة السفر في نوفمبر الماضي بنسبة 29.7٪ مقارنة بنوفمبر 2022 على الصعيد العالمي.

صرح بذلك ويلي والش رئيس الاتحاد الدولي للنقل الجوي (اياتا): وقال "نحن نقترب أكثر من أي وقت مضى من تجاوز عام الذروة 2019 للسفر الجوي"، وتابع الرياح الاقتصادية المعاكسة لا تردع الركاب عن التوجه إلى السماء ، ولا يزال السفر الدولي أقل بنسبة 5.5٪ من مستويات ما قبل الوباء ولكن هذه الفجوة تضيق بسرعة، والأسواق المحلية كانت أعلى من مستويات ما قبل الوباء بشكل مستمر منذ إبريل.

وأضاف والش واصلت منطقة آسيا والمحيط الهادئ الإبلاغ عن أقوى النتائج على أساس سنوي (+63.8٪) ، حيث أظهرت جميع المناطق تحسنا مقارنة بالعام السابق ، كما ارتفعت حركة السفر المحلية لشهر نوفمبر الماضي بنسبة 34.8٪ مقارنة بنوفمبر 2022، كما كان النمو قويًا بشكل خاص في الصين (+272٪) حيث تعافى من قيود السفر المفروضة على كوفيد التي كانت لا تزال سارية قبل عام ، ووصل السفر الداخلي في الولايات المتحدة مستوى جديد مرتفع مستفيدا من الطلب القوي على عطلات عيد الشكر.

وقال، شهدت شركات الطيران في الشرق الأوسط زيادة بنسبة 18.6٪ في حركة المرور في نوفمبر مقارنة بنوفمبر 2022 ، وزادت سعة نوفمبر بنسبة 19.0٪ مقارنة بفترة العام الماضي، وانخفض عامل الحمل بنسبة 0.2 نقطة مئوية إلى 77.4٪.

كما ارتفعت شركات الطيران الأفريقية بنسبة 22.1٪ في نوفمبر الماضي مقارنة بالعام الماضي، وارتفعت السعة في نوفمبر 2023 بنسبة 29.6٪ وانخفض عامل الحمولة بنسبة 4.3 نقطة مئوية إلى 69.7٪، وهو أدنى مستوى بين المناطق.

وارتفعت شركات الطيران في آسيا والمحيط الهادئ بنسبة 63.8٪ في حركة المرور في نوفمبر مقارنة بنوفمبر 2022، وهو أقوى معدل على أساس سنوي بين المناطق ، وارتفعت السعة بنسبة 58.0٪ وارتفع عامل الحمل بنسبة 2.9 نقطة مئوية إلى 82.6٪.

كذلك ارتفعت حركة شركات النقل الأوروبية في نوفمبر بنسبة 14.8٪ مقارنة بنوفمبر 2022 ، وزادت السعة بنسبة 15.2٪، وانخفض عامل الحمل بنسبة 0.3 نقطة مئوية إلى 83.3٪.

وشهدت شركات النقل في أمريكا الشمالية ارتفاعا بنسبة 14.3٪ في حركة المرور في نوفمبر مقابل فترة عام 2022 ، وزادت السعة بنسبة 16.3٪، وانخفض عامل الحمل بنسبة 1.4 نقطة مئوية إلى 80.0٪.

وارتفعت حركة شركات الطيران في أمريكا اللاتينية في نوفمبر بنسبة 20.0٪ مقارنة بنفس الشهر في عام 2022 ، وارتفعت سعة نوفمبر بنسبة 17.7٪ وزاد عامل الحمل 1.7 نقطة مئوية إلى 84.9٪، وهو أعلى مستوى في أي منطقة.