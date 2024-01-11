شبورة ورياح وأمطار.. "الأرصاد" تكشف حالة الطقس ودرجات الحرارة الجمعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة غدًا الجمعة، والأحوال الجوية المتوقعة.

وتوقعت الأرصاد، أن يسود غدا طقس مائل للبرودة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد، مائل للدفء على السواحل الشمالية الشرقية وجنوب الصعيد، دافئ على جنوب سيناء.

وأضافت الهيئة، أن حالة الطقس غدًا تكون، شديدة البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، ويتكون الصقيع على المزروعات في وسط سيناء وشمال الصعيد ومحافظة الوادي الجديد.

وأوضحت تأثر طقس غدًا الجمعة بشبورة مائية تبدأ من الرابعة صباحًا وتستمر حتي التاسعة، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وأشارت الأرصاد إلى، تواجد أمطار خفيفة قد تكون متوسطة بنسبة حدوث 30 % تقريبًا، على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، على فترات متقطعة.

وتابعت الهيئة، أن حالة الطقس غدًا تتأثر بنشاط للرياح، على مناطق من السواحل الشمالية تكون مثيرة للرمال والأتربة، على غرب البلاد، على فترات متقطعة.

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