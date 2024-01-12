هل يجوز خلع الحجاب فى حفل الزفاف؟.. الإفتاء تجيب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

أجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال أن بعض الفتيات يخعلن الحجاب فى يوم الزفاف، فما حكم هذا التصرف؟.

وأوضح عثمان، خلال برنامج "فتاوى الناس" المذاع على قناة الناس، مساء الخميس: "بلاش زينتك فى حدود المعقول، زينتك لزوجك فى اليوم ده مش للناس، فى ناس بتلف الحجاب بشكل جميل، وتزينى فى حدود المعقول".

وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية: "الدين وضع لنا حدود ويسر كل حياتنا ولا يفرض علينا قيود بس احنا اللى بقينا نفرط فى الحرام، تزينى وعيشى حياتك بس اوعى تكشفى شعرك أو جزء من جسمك فى يوم فرحك".