برلمانية: مصر الداعم الأول للقضية الفلسطينية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

قالت النائبة أمل سلامة عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن مصر الداعم الرئيسي والأول للقضية الفلسطينية، وبدا ذلك واضحا من خلال الاتصالات المكثفة للقيادة السياسية مع جميع الأطراف المعنية وزعماء دول العالم من أجل وقف العدوان الإسرائيلى على الشعب الفلسطينى، وإيصال المساعدات الإنسانية من أجل تخفيف المعاناة على أهالى قطاع غزة.

وأضافت، أن القمة الثلاثية التى عقدت في مدينة العقبة الأردنية بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي والعاهل الأردني الملك عبدالله والرئيس الفسلطيني محمود عباس جاءت في التوقيت المناسب لتوحيد المواقف لمواجهة المخططات التي تستهدف تصفية القضية الفلسطينية، وفصل قطاع غزة عن الضفة الغربية.

وأوضحت، أن مصر بقيادة الرئيس السيسي، لعبت دورًا كبيرًا في الحفاظ على القضية الفلسطينية، حيث أكد الرئيس اتصالاته المكثفة مع قادة وزعماء العالم، ومشاركته فى القمة الثلاثية و استقباله مع وزير خارجية أمريكا والاتصال الهاتفى مع رئيس وزراء بريطانيا على الرفض التام لتصفية القضية الفلسطينية، أو محاولات تهجير الفلسطينيين من أراضيهم ، أو فصل المسارات بين غزة والضفة الغربية، أو إعادة احتلال قطاع غزة من خلال دولة الاحتلال الإسرائيلى، وهى بمثابة خطوط حمراء من أجل الحفاظ على القضية الفلسطينية.

وأكدت أن مصر تبذل جهودا حثيثة من أجل التوصل إلى التهدئة وعدم اتساع دائرة الصراع في المنطقة، ومن أجل تحقيق تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية، وحصول الشعب الفلسطينى على حقوقه المشروعة وفقا لمقررات الشرعية الدولية، وإعلان دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، بما يحقق الأمن والتنمية والازدهار لجميع شعوب المنطقة.

وشددت على ضرورة أن يضطلع المجتمع الدولى بمسئولياته لوقف العدوان الإسرائيلى على الشعب الفلسطينى، والتحرك بشكل جدى لحل القضية الفلسطينية من خلال حل الدولتين من أجل تحقيق الاستقرار في المنطقة.