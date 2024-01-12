بايدن: لن أتردد في اتخاذ أي إجراءات لضمان التدفق الحر للتجارة الدولية في البحر الأحمر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الجمعة، في بيان عاجل نشره البيت الأبيض، إن الضربات الأمريكية والبريطانية التي شنت على أهداف الحوثيين في اليمن جاءت ردًا على تهديد الملاحة البحرية.

وأضاف بايدن في البيان الذي نشره البيت الأبيض: أن هذا الإجراء الدفاعي الذي استهدفت المنشآت العسكرية التابعة للحوثي تأتي عقب حملة دبلوماسية وتحذيرات متكررة لتوقف الحوثي عن استهداف السفن التجارية وتعريض أمن الملاحة البحرية للخطر.

وتابع: "لقد عرّضت هجمات الحوثيين الأفراد الأمريكيين والبحارة المدنيين وشركائنا للخطر، كما عرضت التجارة للخطر وحرية الملاحة وقد تأثرت أكثر من 50 دولة في 27 هجومًا على الشحن التجاري الدولي".

وتابع: "تعرضت أطقم من أكثر من 20 دولة للتهديد أو أخذوا كرهائن في أعمال القرصنة، واضطرت أكثر من ألفي سفينة إلى تحويل مسارها لآلاف الأميال لتجنب البحر الأحمر، الأمر الذي قد يتسبب في أسابيع من التأخير في مواعيد شحن المنتجات".

وشدد بايدن، على أن الضربات تأتي ردًا على هجمات الحوثيين غير المسبوقة ضد السفن التجارية بالبحر الأحمر، مؤكدًا بأنه لن أتردد في اتخاذ أي إجراءات لضمان التدفق الحر للتجارة الدولية في الممر الملاحي بالبحر الأحمر.